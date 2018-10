Nazionale | i convocati di Mancini | novità clamorose | c’è Giovinco!

Boxe - gli azzurri della Nazionale Elite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Marotta : 'È un motivo di orgoglio avere tanti giocatori convocati in Nazionale' : ... un motivo d'orgoglio soprattutto per Beppe Marotta , presente anche lui al Dall'Ara per assistere alla partita: "Sono molti i giocatori della Juventus in giro per il mondo con le proprie Nazionali, ...

Danimarca - ammutinamento in Nazionale : convocati dilettanti e giocatori di calcio a 5 : Alla fine la sconfitta, ampiamente prevedibile, si è rivelata quasi onorevole: la Danimarca è stata battuta in amichevole dai padroni di casa della Slovacchia per 3-0, un risultato netto ma che poteva ...

Danimarca - le stelle della Nazionale in sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

CONVOCATI ITALIA/ Nazionale - oltre a Pellegri ci sono anche Barella e Cragno (Nations League) : CONVOCATI ITALIA: Nazionale, Mancini chi chiamerà? La lista per le partite contro Polonia e Portogallo, primi impegni in Uefa Nations League, sarà annunciata stasera(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:57:00 GMT)

Nazionale - ecco i 31 convocati di Mancini per la Nations League : Roberto Mancini, c.t. della Nazionale. Afp Sono 31 gli azzurri convocati dal c.t. Roberto Mancini per le prime due gare della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l'Italia contro la ...

Convocati Italia/ Nazionale - torna Chiellini - c'è anche il baby Pietro Pellegri (Nations League) : Convocati Italia: Nazionale, Mancini chi chiamerà? La lista per le partite contro Polonia e Portogallo, primi impegni in Uefa Nations League, sarà annunciata stasera(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Convocati Nazionale - ecco le scelte di Roberto Mancini per la Nations League : Convocati Nazionale – Si avvicina l’inizio della Nations League, si candida ad essere protagonista l’Italia di Roberto Mancini. Tante novità nell’Italia che sfiderà Polonia e Portogallo: presenti Barella e Cragno e giovani come Pellegri e Zaniolo, prima volta per Biraghi e Lazzari. Convocati Nazionale Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu ...

Nazionale - convocati per Nations League : 21.32 Il ct Roberto Mancini,per il doppio impegno in Nations League (7 a Bologna con la Polonia,il 10 a Lisbona col Portogallo) ha convocato 31 giocatori. Raduno domani sera a Coverciano. Portieri: Donnarumma, Perin, Cragno Difensori: Biraghi, Bonucci, Chiellini, Criscito, Emerson, Lazzari, Romagnoli, Rugani, Zappacosta Centrocampisti: Barella, Benassi, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo Attaccanti: Balotelli, Belotti, ...

Convocati Italia/ Nazionale - la lista giocatori di Mancini per Polonia e Portogallo - Uefa Nations League - : Convocati Italia: Nazionale, Mancini chi convocherà? lista giocatori per le partite contro Polonia e Portogallo, primi impegni in Uefa Nations League

Convocati Italia/ Nazionale - la lista giocatori di Mancini per Polonia e Portogallo (Uefa Nations League) : Convocati Italia: Nazionale, Mancini chi chiamerà? La lista per le partite contro Polonia e Portogallo, primi impegni in Uefa Nations League, sarà annunciata stasera(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 05:31:00 GMT)

Mondiali di volley : i probabili 14 convocati della Nazionale italiana : Mancano pochi giorni al 9 settembre, data che vedrà l'esordio della Nazionale italiana ai Mondiali 2018 nella incredibile cornice del Foro Italico, davanti ai circa diecimila spettatori previsti per il match che vedrà la nostra rappresentativa affrontare il Giappone. A breve il CT Gianlorenzo Blengini dovrebbe stilare l'elenco definitivo degli atleti che prenderanno parte alla kermesse iridata. I sicuri titolari Dopo l'esclusione un po' a ...

CONVOCATI ITALIA / Nazionale : Mancini chi sceglierà come portiere? (Uefa Nations League) : CONVOCATI ITALIA, Nazionale: quali scelte per Mancini verso Polonia e Portogallo? De Rossi rischia di non esserci nelle prime due partite di Uefa Nations League(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Di Biagio : Nazionale Under 21, mister Di Biagio ha fatto le proprie scelte in merito ai calciatori che giocheranno le prossime gare dell’Italia Under 21 A dieci mesi dalla Fase finale del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 inizia il suo percorso di avvicinamento al torneo continentale con le prime due amichevoli della stagione. Luigi Di Biagio ha convocato 28 azzurrini per le gare con ...