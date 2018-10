: • News • #Napoli. Rogo in ospedale, nessun ferito - CyberNewsH24 : • News • #Napoli. Rogo in ospedale, nessun ferito - TelevideoRai101 : Napoli. Rogo in ospedale, nessun ferito - AntiBaizuoII : 'Napoli, un maiale nero a spasso tra i rifiuti del campo rom di Secondigliano. È stato trovato dai vigili del fuoco… -

Un incendio è divampato questa sera nel sotterraneo del Nuovo Policlinico di, nell'edificio del reparto di gastroenterologia. Tanto spavento e fumo nero maa conseguenza per ammalati e operatori: i pazienti sono stati trasferiti in via precauzionale in un'altra ala del nosocomio. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del, domato dai pompieri. Al momento non si esclude la matrice dolosa.(Di sabato 6 ottobre 2018)