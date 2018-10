Napoli | Albiol | “Sassuolo avversario molto duro | mette in difficoltà le big”

Napoli - Albiol : “pensiamo al Sassuolo” : “Contro il Liverpool è stata una partita stupenda, ma adesso pensiamo al Sassuolo, perché sarà una sfida molto dura”. Raul Albiol è concentrato sul match di domenica contro gli emiliani, anche se nella sua mente non è ancora del tutto svanito il ricordo dell’impresa compiuta mercoledì scorso in Champions contro gli inglesi. “Il Sassuolo – conclude il difensore spagnolo, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Napoli - Albiol : “Juve favorita - ma discorso scudetto ancora aperto” : “Campionato già finito ad ottobre? No, non è assolutamente finito. Sapevamo sin dall’inizio che la Juventus era la favorita, visto che spende tanto e può permettersi grandissimi giocatori, ma ora è presto per dire che ha già vinto lo scudetto. Dobbiamo lavorare tanto per restare il più a lungo possibile lì in alto in classifica, ma il campionato è ancora tutto da giocare; pensiamo a lavorare partita dopo partita e a vincere già ...

Napoli - Albiol : 'Siamo al livello di PSG e Liverpool. Juve? In 10 è difficile' : SU ANCELOTTI - 'Sappiamo che esperienza ha il mister in questo sport e la tranquillità che dà alla squadra. Tutti sono importanti, tutti sanno di poter giocare ogni partita e di doversi far trovare ...

Albiol : 'Il campionato non è finito dopo la sconfitta con la Juve. Napoli al livello di Liverpool e PSG' : Speriamo di tornare ad essere tra le prime nazionali al mondo. Sono molto felice di tornare in nazionale, come lo sarebbero tutti. Io ho fatto bene il mio lavoro qui a Napoli e la nazionale è un ...

Napoli - Albiol : 'Attenzione al Sassuolo. Juve? Il campionato non è già finito' : Raul Albiol, 33 anni, difensore del Napoli. Lapresse Continuità e concentrazione, Raul Albiol chiede questi due ingredienti al suo Napoli per mettere la ciliegina sulla torta contro il Sassuolo dopo l'...

Napoli - Albiol : “Ronaldo anche nel 2017 partì piano” : “Ronaldo in crisi di gol? Non fidatevi, anche l’anno scorso non ha segnato all’inizio e alla fine della stagione ha finito di nuovo con numeri enormi. Se Cristiano ha speso la sua intera carriera a segnare un sacco di gol in ogni stagione non è un caso”. Lo ha detto il difensore spagnolo del Napoli Raul Albiol ad “As” in un’intervista dal ritiro delle Furie Rosse. “È vero che in Italia il ...

Napoli - Albiol : “difficile per Ronaldo fare 40 gol” : “Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna”: lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che sottolinea come l’arrivo di CR7 ”il calcio ne ha guadagnato e ora c’è molto più interesse per la competizione”. Albiol si è poi detto soddisfatto per la convocazione in nazionale dopo una assenza di tre anni: ...

Albiol : 'Difficile che Ronaldo riesca a fare 40 gol in serie A. Napoli? Avverto affetto e fiducia' : Avrebbe voluto arrivare alla sosta con un umore completamente diverso Raul Albiol , costretto a subire al Ferraris un pesante ko con il suo Napoli al cospetto della Samp . Come se non bastasse, il ...

Albiol - il no al Villarreal e la decisione di restare a Napoli : Raul Albiol , difensore del Napoli , fresco di nuova convocazione con la Spagna, in estate è stato a un passo dal Villarreal . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il giocatore era vicino a un ritorno in Spagna, ma poi, con la moglie, ha deciso di rimanere a Napoli, che ormai considera casa sua.