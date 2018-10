http://feedproxy.goo

: Nametag: nuova funzione di #Instagram per seguire le persone che incontri nella vita reale… - giannifioreGF : Nametag: nuova funzione di #Instagram per seguire le persone che incontri nella vita reale… - SexNHollyWood_ : Dai raga ho bisogno di gente nuova - blab_studio : @instagram introduce oggi la nuova funzione #nametag per trovare più facilmente le persone all'interno del… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)ha implementato una, denominata, che consente dirapidamente leche hai incontrato. Funziona mostrando il tuo nome utente sul tuo telefono in un formato che consente di scansionarlo dal tuo futuro follower. Questo tag può anche essere personalizzato con disegni, colori e adesivi aggiuntivi.su, cos’è e come utilizzarlo Funzionalità simili sono già disponibili su altre piattaforme social come Twitter, Facebook e Snapchat che permettono di generare codici QR affinché altri possano scansionare e trovare rapidamente l’account; Spotify offre la stessaper le tracce musicali. In verità si tratta di un’altra caratteristica che la piattaforma acquistata da Zuckerberg, e da cui i fondatori si sono allontanati, “riprende” da Snapchat. Per utilizzare la, accedi ...