Musica senza confini a Palermo

Più news - ma senza rinunciare alla Musica di qualità : ecco la nuova Radio Capital : Più informazione, senza rinunciare alla musica di qualità, da sempre vocazione dell'emittente. Così il nuovissimo, la nomina è di qualche settimana fa, direttore di Radio Capital Massimo Giannini ...

Trapani - in scena questa sera : Fatima. Il Musical. Storia di una presenza : 'Fatima. Il Musical. Storia di una presenza' andrà in scena questa sera alle 21.00, nel suggestivo teatro 'Giuseppe Di Stefano' di Trapani all'interno della Villa Margherita, grazie all'Ente Luglio ...

Al Bano non si ritira/ La verità a Pomeriggio 5 : "Senza Musica non so vivere e non voglio vivere" : Al Bano annuncia la sua verità sul ritiro dalle scene a Pomeriggio 5 e anticipa: "solo una pausa canora. Farò l'attore in una fiction di sei puntate".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:53:00 GMT)

Alessio Bernabei ispirazioni Musicali anni 80 per il nuovo album “Senza Filtri” : Si intitola, “Senza Filtri” il nuovo album di Alessio Bernabei. Sia che si usi l’ironia come in “Ti ricordi di me?”, sia che si parli di amore travagliato attraverso la metafora calcistica come nel nuovo singolo “Messi e Ronaldo”, tutte le canzoni dell’album rappresentano il carattere e la vita di Alessio, raccontate senza nessun filtro. Nuovi musicisti, nuovi temi e ispirazioni musicali anni 80 sono alcune caratteristiche di questo secondo ...

J-AX/ Dall'assenza al matrimonio di Fedez alla pausa dalla Musica (Battiti Live Compilation) : J-AX sta vivendo un periodo controverso. Dall'assenza al matrimonio dell'amico Fedez con Chiara Ferragni alla decisione di fermarsi nel mondo della musica (Battiti Live Compliation)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:59:00 GMT)

“Lei?! Una vipera”. Orietta Berti al vetriolo - critiche senza pietà. Non solo Musica. Nel mirino anche Anna Tatangelo : Di certo non ha bisogno di presentazioni. Orietta Berti ha partecipato in ben undici occasioni al Festival di Sanremo. La sua carriera discografica è costellata da successi diventati un ‘cult’ per la discografia italiana: nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera, per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Da anni Orietta Berti ha optato ...

"Agosto Culturale Sanvenanzese". Dalla Musica al teatro - senza trascurare libri e sapori : 50 anni tra caccia e politica" pubblicato per Intermedia Edizioni. Accanto all'autore, interverranno il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli, il vicepresidente nazionale di Federcaccia Massimo ...

Il messaggio di Ermal Meta tra Musica e gavetta senza social e talent : “Il mondo non è nostro” : Il messaggio di Ermal Meta si rivolge forte e chiaro alle nuove generazioni. L'artista, sentito da Cosmopolitan, ha raccontato dei suoi esordi e dei motivi che lo spingono a scrivere musica, con un occhio puntato verso il futuro. Figlio d'arte, con una mamma violinista grazie alla quale si è avvicinato alla musica, Ermal Meta ripercorre tutti i passi che l'hanno condotto al successo, senza dimenticare i momenti bui nei quali ha pensato di ...