Mozzafiato il design del Huawei Mate 20 | scacco matto all’iPhone XS Max foto?

optimaitalia

: Mozzafiato il design del #HuaweiMate20: scacco matto all'#iPhoneXSMax (foto)? - OptiMagazine : Mozzafiato il design del #HuaweiMate20: scacco matto all'#iPhoneXSMax (foto)? - ArchitettiBari : 20 foto di architettura mozzafiato - PistoneP : Più vedi, meglio è! #View2Go le ha tutte: un design di classe, un display Full Screen in 19:9, stabilizzazione vide… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Alla presentazione del20 manca davvero pochissimo, una manciata di giorni prima dell'appuntamento del 16 ottobre a Londra. Del device, soprattutto nelle ultime ore, sono iniziate a circolare numerose immagini, probabilmente tutte realistiche e originali che mettono in evidenza undavvero elegante, innovativo sotto alcuni aspetti e di certo premium: nulla da invidiare insomma a concorrenti del calibro del recente iPhone XS Max, anzi.Non possiamo certo non prendere in considerazione a tal proposito l'ultimo tweetgrafico del noto leaker @VenyaGeskin1 che è riuscito a mettere a confronto la corrente immagine del20 (modello standard o più probabilmente Pro?) con l'attuale iPhone XS Max. La comparativa grafica (almeno nel cinguettio) è abbastanza impietosa per il melafonino e potrebbe far cambiare idea a qualche potenziale acquirente del device Apple: ...