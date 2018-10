Mozione contro l' aborto | la Boldrini attacca | A Verona una vergogna

Verona - il centrodestra approva una Mozione contro l'aborto - e la capogruppo del PD vota ...con la maggioranza. : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

Verona - la Mozione contro l'aborto e il caso PD : Il caso del consiglio comunale di Verona che ha approvato ieri una mozione con cui la città viene dichiarata ufficialmente " a favore della vita" e che di conseguenza finanzia associazioni cattoliche a scopo di lucro che promuovono iniziative contro l'aborto diventa un caso nazionale. Il motivo principale è che anche la capogruppo del PD Carla Padovani ha votato a favore della mozione e questo ha scatenato reazioni anche da parte dei vertici ...

A Verona il consiglio comunale approva una Mozione della Lega contro l'aborto : La mozione approvata contro l'aborto è figlia di una cultura politica diametralmente opposta alla nostra', spiega il senatore veronese del Pd Vincenzo D'Arienzo . Non è solo il Pd a reagire contro la ...

Verona - sì alla Mozione contro l’aborto : Il testo prevede futuri finanziamenti a associazioni per promuovere il progetto regionale “Culla segreta”

Verona - ok a Mozione contro l'aborto. Capogruppo Pd vota a favore : E i dem alzano la voce nei confronti di Carla Padovani: "Chieda scusa, le sue posizioni inconciliabili con quelle del partito"

VERONA - IN CONSIGLIO COMUNALE Mozione contro L'ABORTO/ Sì anche da consigliera dem : il Pd prende le distanze : VERONA CONTRO L'ABORTO: “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Il Consiglio comunale di Verona approva una Mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capogruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...

