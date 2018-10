Mourinho convoca tutti all' alba La conferenza dura 3' 32'

Mourinho - conferenza stampa da record : giornalisti convocati alle 8 per soli 3 minuti! : Josè Mourinho si accanisce contro i giornalisti dopo i recenti flop del suo Manchester United: incredibile ma vero Josè Mourinho è stato protagonista stamane di una conferenza stampa da record. Assurdo il modo di comportarsi dell’ex Special One, il quale sembra prendersela con i giornalisti per gli scarsi risultati del suo Manchester United. Ha infatti indetto una conferenza stampa alle ore 8 del mattino per puro dispetto nei ...