Motogp | parte bene Petrucci in Thailandia | al termine delle libere è quinto

Motogp – Il lato umano di Maverick Vinales - le parole che non ti aspetti : “mi sono sentito messo da parte” : Maverick Vinales ed il rapporto con la Yamaha: lo spagnolo del team di Iwata si mette a nudo Maverick Vinales ritrova la serenità nel venerdì di prove libere del Gp della Thailandia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in prima e seconda posizione rispettivamente le Fp1 e Fp2 sul circuito di Buriram. Sensazioni dunque positive per Vinales che, ai microfoni Sky, al termine della prima giornata di prove thailandesi, ha mostrato il suo lato ...

Motogp - GP Thailandia 2018 : Jorge Lorenzo a rischio partecipazione - il piede destro è gonfio. Le condizioni dello spagnolo : Jorge Lorenzo rischia di dover saltare il GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP in programma tra meno di due settimane a Buriram. Lo spagnolo, infatti, ha ancora un grosso gonfiore al piede destro dopo la brutta caduta subita nel corso del primo giro del GP di Aragon, l’incidente di due giorni fa ha lasciato il segno e ora il pilota della Ducati deve aspettare per sapere se riuscirà a tornare prontamente in pista. Al maiorchino sono ...

Motogp – Dalla parte di Marquez o di Lorenzo? Espargarò si schiera dopo la caduta e le accuse di Jorge ad Aragon : Aleix Espargarò commenta la caduta di Jorge Lorenzo ad Aragon, secondo il pilota spagnolo Marquez non avrebbe nessuna responsabilità sull’incidente del ducatista Jorge Lorenzo ne esce a pezzi dal Gp di Aragona. Il pilota spagnolo al via, dopo la prima curva, è stato coinvolto in un incidente che lo ha costretto a recarsi al centro medico. dopo il patatrack davanti al suo pubblico, un Lorenzo particolarmente irritato è apparso in ...

Motogp – Lorenzo subito ko - portato via in barella : il VIDEO della partenza del Gp di Aragon : Inizia lo spettacolo del Gp di Aragon: semafori spenti al Motorland. Ecco il VIDEO della partenza Semafori spenti al Motorland per dar via allo spettacolo del Gp di Aragon. La partenza della gara spagnola ha regalato subito un clamoroso colpo di scena: alla prima curva Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Aragon, è stato protagonista subito di un brutto highside che lo ha scaraventato violentemente a terra, con la sua Desmosedici sbattutagli ...

Motogp – Lorenzo in pole - Valentino Rossi in crisi : la griglia di partenza del Gp di Aragon : Jorge Lorenzo in pole position: doppietta Ducati nelle qualifiche del Gp di Aragon, la griglia di partenza Terza doppietta consecutiva per la Ducati in qualifica: dopo Silverstone e Misano, anche al Gp di Aragon sono due Desmosedici ad aprire la griglia di partenza. Un fantastico Jorge Lorenzo ha conquistato una pole position da urlo, beffando sul finale il suo compagno di squadra, Andrea Dovizioso, per soli 14 decimi. Chiude la prima fila ...

Griglia di partenza Motogp - GP Aragon 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE delle qualifiche DEL GP DI Aragon DI MotoGP Maverick Vinales (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda) qualificati in Q1 mentre Valentino Rossi chiude mestamente in ottava piazza e scatterà domani dal 18° posto complessivo. Notte fonda per il “Dottore“. classifica Q1 – MotoGP – GP Aragon 2018 POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:47.823 2 30 T. ...

Motogp – Semafori spenti a Misano : il VIDEO della partenza del Gp di San Marino : Jorge Lorenzo super, Dovizioso all’attacco: il VIDEO della partenza del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Semafori finalmente spenti sul circuito di Misano: è ufficialmente iniziato il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottima partenza di Jorge Lorenzo, che ieri ha conquistato una strepitosa pole position. E’ subito venuto fuori Andrea Dovizioso, che è andato all’attacco di Marc Marquez e Miller. ...