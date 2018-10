MotoGp – Il lato umano di Maverick Vinales | le parole che non ti aspetti | “mi sono

MotoGp – Vinales sconsolato dopo Aragon : “vedere gli altri che fanno bene e noi sempre peggio è difficile” : Maverick Vinales sconsolato dopo il GP di Aragon: ancora una giornata storta per la Yamaha, con lo spagnolo arrivato solo 10° Ancora una gara da dimenticare per la Yamaha. Il verdetto di Aragon vede Valentino Rossi chiudere 8° e Maverick Vinales addirittura 10° a +22 secondi dal vincitore Marquez. Tanta delusione per il pilota spagnolo, desideroso di far bene davanti al proprio pubblico. Nel post gara, Vinales è apparso quasi sconsolato al ...

MotoGp - Valentino Rossi sconsolato : “purtroppo la Yamaha è questa - lo diciamo ormai da un anno” : Ottava posizione per Valentino Rossi al termine del Gp di Aragon, un risultato positivo per il Dottore calcolando il diciassettesimo posto sulla griglia Un ottavo posto che non può far sorridere, un piazzamento tutto sommato positivo però per il pilota della Yamaha vista la diciassettesima posizione di partenza. AFP/LaPresse Una gara in rimonta, completata con l’ingresso in top ten che permette al pesarese di chiudere davanti a tutte ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...

Chi è Elena Berlato? Da ombrellina della MotoGp a tentatrice di Temptation Island Vip [GALLERY] : Estetista e ballerina, a caccia di popolarità e successo nel mondo dello spettacolo: ecco chi è la giovane Elena Berlato, tentatrice a Temptation Island Vip La prima puntata di Temptation Island Vip non è stata per nulla scontata: subito importanti colpi di scena hanno reso subito appassionante la prima messa in onda dell’edizione per coppie famose dell’isola delle tentazioni. Tentatrici e tentatori metteranno alla prova le ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

MotoGp - Il piccolo tifoso scoppia a piangere - Marquez rivela il suo lato tenero a Misano [VIDEO] : Marc Marquez dal cuore tenero, il sei volte campione del mondo abbraccia e consola un piccolo tifoso nel paddock di Misano Si è appena concluso il weekend del Gp di San Marino per la MotoGp , che ha visto protagonista Andrea Dovizioso e la sua splendida ...

MotoGp – Il piccolo tifoso scoppia a piangere - Marquez rivela il suo lato tenero a Misano [VIDEO] : Marc Marquez dal cuore tenero, il sei volte campione del mondo abbraccia e consola un piccolo tifoso nel paddock di Misano Si è appena concluso il weekend del Gp di San Marino per la MotoGp, che ha visto protagonista Andrea Dovizioso e la sua splendida vittoria sul circuito di Misano. Non solo il ducatista però si è reso autore di una prestazione da urlo sulla pista italiana, anche Marc Marquez, giunto per secondo sul traguardo del ...

MotoGp – Dovizioso e la speciale goduria per la vittoria a Misano : “ho urlato per tutto l’ultimo giro” : Tutta la gioia di Dovizioso, tra mix perfetti e urla di gioia: le parole del ducatista dopo la vittoria di oggi sul circuito di Misano Tutti in piedi ad applaudire Andrea Dovizioso: il forlivese della Ducati ha conquistato una strepitosa vittoria oggi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Cal Crutchlow, che ha approfittato della caduta di Jorge Lorenzo a 2 giri dal termine della ...

MotoGp – Svelato il casco di Aleix Espargaro : omaggio speciale al Pirata Pantani [GALLERY] : Un casco speciale per Aleix Espargaro a Misano, dedicato ad un suo grande idolo italiano del mondo del ciclismo Sta per iniziare il weekend del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa del giovedì, i piloti si apprestano a scendere in pista per la prima sessione di prove libere sul circuito di San Marino dedicato a Marco Simoncelli. In attesa di scoprire cosa avranno pensato gli italiani per il casco speciale ...

MotoGp – Valenti Rossi show in conferenza stampa : “stretta di mano con Marquez? No. Lato professionale ok - ma umanamente…” : Valentino Rossi grande protagonista nella conferenza stampa dei Piloti MotoGP in vista di Misano: si riapre la questione del rapporto con Marquez Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per ammirare dal vivo Valentino Rossi, una vera e propria leggenda vivente da queste parti (e non solo!). Il pilota Yamaha in conferenza ...

MotoGp – Morbidelli-Rabat - tutta la verità di Franco : “ho parlato con Tito - ecco come è andata” : Franco Morbidelli fa chiarezza sulle affermazioni di Tito Rabat dopo il suo incidente a Silverstone: il giovane pilota italiano spiega come è andata Sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto pronto per il weekend di gara valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Grande assente davanti al pubblico italiano sarà il ‘povero’ Tito Rabat, protagonista di un terribile incidente durante le Fp3 ...

MotoGp - Gp di Silverstone cancellato – A tutto Ezpeleta - dal lunedì ‘bocciato’ alla riunione a sorpresa : “ecco come è andata” : Le verità di Carmelo Ezpeleta dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna: il numero 1 della Dorna dice la sua dopo quanto accaduto domenica a Silverstone Domenica caotica a Silverstone: dopo le quarte prove libere del Gp della Gran Bretagna, di sabato scorso, durante le quali Tito Rabat è stato protagonista di un incidente causato dalle condizioni critiche dell’asfalto, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, i ...

MotoGp – Gp di Silverstone annullato : da Marquez a Lorenzo - i piloti si scusano con i tifosi [VIDEO] : Le scuse dei piloti della MotoGp dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna: sul profilo social della MotoGp raccolti i video dei campioni delle due ruote Non accadeva dal 1980 che un Gp venisse cancellato per le condizioni meteorologiche: domenica, a Silverstone, non si è corso il Gp della Gran Bretagna per la quantità di pioggia scesa sul circuito riasfaltato di recente, ma ancora in condizioni critiche. Buche e scarso drenaggio ...