MotoGP | Gran Premio di Thailandia | domenica in diretta tv su Sky e in differita su Tv8

MotoGP - Petrucci : 'Con Dovizioso faremo grandi cose' : ... 9 vittorie e 12 podi, ottenendo il titolo di Campione italiano Stock 1000 2011 con una gara di anticipo e di vicecampione del Mondo Stock 1000 2011 a 2 punti dal vincitore. 'Credo che sia la mia ...

Calendario MotoGP 2019 | Date | Programma | Tutti i 19 Gran Premi : Parliamo ancora di Calendario provvisorio ma il darsi in pista del Motomondiale 2019 non dovrebbe variare. Si inizierà ufficialmente dai test di Valencia, seguiti da altre prove nel corso del mese di novembre e vivrà la sua consueta pausa invernale da dicembre a gennaio compresi. Nel 2019 si riprenderà come di consueto in Malesia. Dal 1° febbraio i team si cimenteranno sull’asfalto asiatico per effettuare le prime prove ufficiali della ...

MotoGP Aragon - Puig : «Marquez è un gran pilota» : ALCANIZ - Per descrivere l'ennesima impresa di Marc Marquez, sempre più vicino al suo settimo titolo, non usa mezzi termini il direttore sportivo della Honda Repsol Alberto Puig che al quotidiano ...

Video/ MotoGP : highlights Gran Premio Aragona 2018 - classifica piloti : Video MotoGp: gli highlights del Gran Premio d'Aragona 2018, che si è corso il 23 settembre. Marc Marquez vince ancora, e allunga su Andrea Dovizioso: in classifica ha 72 punti di margine(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:12:00 GMT)

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Aragona di MotoGP : Com'è finito il Gran Premio di MotoGP che si è corso oggi The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Aragona di MotoGP appeared first on Il Post.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona : È la sua sesta vittoria in stagione: dietro di lui sono arrivati Andrea Dovizioso e Andrea Iannone The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona appeared first on Il Post.

MotoGP : dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di Aragona : Si inizia alle 14, dopo un primo passaggio su Sky si potrà vedere in chiaro su TV8 The post MotoGP: dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di Aragona appeared first on Il Post.

MotoGP Ducati - Lorenzo : «Domani avremo un grande ritmo» : ALCANIZ - 'Sono contento, penso che avremo un grande ritmo per la gara' . È soddisfatto Jorge Lorenzo e non poteva essere altrimenti. Lo spagnolo ha preceduto Dovizioso e Marquez, nonostante il ...

MotoGP - Gran Premio di Aragon in diretta tv su Sky e in differita su Tv8 : Questo fine settimana va in scena il Motomondiale che approda sul circuito di Aragon ad Alcaniz. Dopo le tradizionali prove libere di tutte e tre le categorie, ecco che tra oggi e domani vanno in scena le qualifiche e l'attesissima gara di MotoGP. Al comando della classifica piloti c'è ancora Marc Marquez seguito da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi si posiziona al terzo posto a 90 punti di distacco dal pilota della Honda. Sia le qualifiche che ...

MotoGP - il grande progetto di Marc Marquez : superare il record di Mondiali di Giacomo Agostini : 15 titoli Mondiali vinti tra le classi 350cc e 500cc con 123 vittorie all’attivo. Sono questi alcuni dei numeri leggendari di Giacomo Agostini, leggenda del Motociclismo che con la MV Agusta e la Yamaha ha scritto pagine di storia sulle due ruote. Numeri che, sulla carta, sembrerebbero inattaccabili ma forse un pilota che può mettere in pericolo il record di Mondiali ottenuti c’è e ci riferiamo a Marc Marquez. Il 6 volte iridato, ...

MotoGP - la classifica piloti dopo il gran premio di San Marino : MotoGp, la classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Misano, le Ducati si confermano in grande forma ed in corsa per la vittoria del campionato nonostante l’importante vantaggio in classifica di Marc Marquez. Strepitosa la prestazione di Andrea Dovizioso che ha vinto meritatamente il gran premio, in grande spolvero anche Jorge Lorenzo, il maiochino però ha dovuto fare i conti con una caduta nel finale. Bene Marc ...

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di MotoGP di Misano : Com'è finito il Gran Premio di San Marino e della riviera adriatica, che si è corso oggi pomeriggio The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di MotoGP di Misano appeared first on Il Post.

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Misano di MotoGP : È la sua terza vittoria in questo Mondiale; è arrivato davanti a Marc Marquez The post Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Misano di MotoGP appeared first on Il Post.