MotoGP | GP Thailandia Buriram | pista nuova ma non del tutto sconosciuta

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018. Sull’inedito circuito di Buriram i centauri della classe regina si cimenteranno per la seconda sessione della prima giornata, forse la più interessante. Osservati speciali saranno come al solito Marc Marquez e la coppia Ducati. Lo spagnolo della Honda, leader del campionato, si proietta al quindicesimo round stagionale con la voglia di replicare ...

MotoGP – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGP – Redding esilarante in Thailandia : “ho trovato Marc Marquez! Ma si è ristretto in lavatrice” [VIDEO] : Che ridere con Scott Redding a Buriram: nel giovedì dedicato alla stampa per il Gp della Thailandia, il britannico dell’Aprilia regala qualche sorriso Si accenderanno nella notte italiana i motori per le prime prove libere del Gp della Thailandia, primo storico appuntamento della MotoGp a Buriram, ma nella giornata di oggi non sono mancata le sorprese, le risate e i momenti esilaranti. Nella giornata in cui fa ancora chiacchierare la ...

MotoGP - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...

MotoGP Thailandia - Dovizioso : «Abbiamo avuto difficoltà nei test» : BURIRAM - Andrea Dovizioso, nella conferenza stampa di presentazione del GP di Buriram, in Thailandia, analizza il circuito in vista del weekend di gara 'La seconda parte del circuito di Bariram è ...

MotoGP Thailandia - Rossi : «Incognita meteo - faremo del nostro meglio» : BURIRAM - Tutto pronto per il weekend di gara in Thailandia: 'Sembra che passiamo più tempo in questa parte del mondo, anche perché la passione da queste parti è importante e sarà interessante gareggiare per la prima volta in Thailandia', ha detto Valentino Rossi in conferenza stampa. 'Possiamo dire sulla carta ...

Thailandia MotoGP - Dovizioso : 'Temo il caldo'. Rossi : 'Finora terzo è buono' : La misteriosa Thailandia e la volata per il titolo della MotoGP. La classe regina sbarca sulla nuova pista di Buriram dove nel fine settimana si disputa la quintultima prova del campionato. Marc ...

MotoGP - GP Thailandia - Jorge Lorenzo ribadisce : 'Marquez irresponsabile ad Aragon' : Nuova puntata della polemica tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, che l'anno prossimo si ritroveranno nello stesso box al servizio della Honda. Il ducatista a Sky Sport MotoGP conferma quanto già dichiarato: "Resto dell'idea che se non sono al meglio è a causa della manovra imprudente di Marquez e lui sa di avere guidato in modo irresponsabile. Spero che in ...

MotoGP – Dovizioso realista in Thailandia : “circuito simile all’Austria? Vi spiego perchè non è così” : Andrea Dovizioso e il circuito della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Buriram dopo dei test invernali non troppo positivi E’ iniziato il weekend del 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al primo Gp della Thailandia della storia. Reduce dal secondo posto di Aragon, Andrea Dovizioso sembra ...

MotoGP – Iannone - il set up di Rins e a gara in Thailandia : “nei test ho avuto difficoltà - ma Alex è andato meglio di me” : Le sensazioni di Andrea Iannone alla vigilia del 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: le parole del campione di Vasto in vista della gara della Thailandia E’ iniziato il weekend del Gp della Thailandia: i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questa prima gara thailandese della storia della MotoGp. Reduce dal terzo posto di Aragon, Andrea Iannone arriva a Buriram ...