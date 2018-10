MotoGP | GP Thailandia 2018 | prove libere 2 Andrea Dovizioso precede Vinales di un

MotoGP – Cosa succede ai box Yamaha? Scatoloni ‘sospetti’ in Thailandia - c’è aria di novità [VIDEO] : In casa Yamaha arrivano importanti novità: è il momento di aprire gli Scatoloni in Thailandia Sono terminate le Fp2 del Gp della Thailandia. Tanta preoccupazione per Jorge Lorenzo, protagonista di una terribile caduta a pochi minuti dal termine della sessione, che peggiora dunque la situazione del maiorchino della Ducati, già infortunato a causa della caduta di Aragon. Occhi puntatissimi sulle Yamaha che nel mattino thailandese hanno ...

MotoGP – Terminate le Fp2 in Thailandia : Dovizioso domina - ma una Yamaha è alle sue spalle! : Le Fp2 appena Terminate in Thailandia incoronano pilota più veloce della seconda sessione di prove libere Andrea Dovizioso Dopo le prime prove libere sul circuito di Buriram, dominate a sorpresa dalla Yamaha (VEDI I TEMPI QUI), le seconde prove libere valide per il Gp di Thailandia sono state dominate da Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è seguito da Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Marc Marquez e Danilo Petrucci. Valentino Rossi ha ...

MotoGP – Come sta Lorenzo? Le condizioni del piede di Jorge dopo le prime prove libere in Thailandia : Jorge Lorenzo dopo le prime prove libere ha potuto costatare le condizioni del suo piede, il cui alluce si era rotto ad Aragon a causa di un incidente Al via ad Aragon, Jorge Lorenzo aveva avuto un brutto incidente da cui ne era uscito con l’alluce del piede destro rotto. A distanza di due settimanale, il pilota spagnolo è impegnato nel venerdì di prove libere del Gp di Thailandia, ma sembra che la frattura (evidentemente in via di ...

MotoGP – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...