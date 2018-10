MotoGp – Fp1 complicate in Thailandia | Dovizioso sincero | “non c’è niente di facile in

MotoGp - Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Aragon : la Ducati cala il poker - Dovizioso super [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di Aragon: la Ducati cala il poker nella mattina spagnola I piloti della MotoGp sono tornati finalmente in pista dopo una breve pausa a seguito dell’appassionante weekend di Misano. Dopo la vittoria di Dovizioso al Gp di San Marino, la Ducati ha iniziato subito col botto il weekend di gara di Aragon, con le quattro moto davanti a tutti: Dovizioso ha segnato il miglior tempo di ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Dovizioso sorride a Misano - Marquez e Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : La Ducati di Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Marquez e Rossi fuori dalla top ten E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la scoppiettante conferenza stampa di ieri pomeriggio i piloti sono finalmente saliti in sella alle loro moto per iniziare a fare sul serio sul circuito di Misano. Il più veloce questa mattina è stato ...

MotoGp – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp1 : favolosa doppietta Yamaha al comando [TEMPI] : Due Yamaha al comando della classifica dei tempi della prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna E’ appena terminata la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: i piloti della categoria regina sono scesi in pista sul circuito di Silverstone per le Fp1 utili, in particolar modo, per provare il nuovo circuito recentemente riasfaltato. Subito una caduta per Marc Marquez, che questa volta non è riuscito ...