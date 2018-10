MotoGP Buriram Lorenzo | che spavento | brutto volo nelle Libere2

MotoGP – Incredibile incidente di Jorge Lorenzo a Buriram - moto distrutta e pilota via in barella [VIDEO] : Jorge Lorenzo, dopo l’incidente ad Aragon, s’imbatte in una nuova caduta: in Thailandia un altro high side per il maiorchino Jorge Lorenzo, dopo esserne uscito a pezzi dall’incidente di Aragon (con l’alluce del piede destro rotto), ha un nuovo incidente in Thailandia. Il maiorchino mentre stava percorrendo il circuito di Buriram ha subito un high side che lo ha disarcionato dalla sua due ruote durante le seconde ...

MotoGP - GP Thailandia. Buriram - pista nuova ma non del tutto sconosciuta : Il tracciato in Thailandia non è sconosciuto ai piloti della MotoGP: a febbraio tutte le squadre sono scese in pista per i test. In questi 8 mesi, però, sono cambiate tante cose, soprattutto i team ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Ducati - a Buriram tra ottimismo e sconforto : Nel team Ducati alla vigilia del GP di Thailandia le sensazioni sono contrastanti. Andrea Dovizioso è fiducioso di poter disputare una bella gara a Buriram alla luce delle informazioni raccolte nei ...

MotoGP – Jorge Lorenzo a Buriram con tanti dubbi : “il piede è ancora molto gonfio - non so se ce la farò” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Jorge Lorenzo dopo la brutta caduta di Aragon Il Ducati Team è sbarcato in Thailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ottenuto ad ...

MotoGP Buriram : gli orari TV : Sky Sport MotoGP HD Venerdì 5 ottobre 4:00 - FP1 Moto3 4:55 - FP1 MotoGP 5:55 - FP1 Moto2 8:10 - FP2 Moto3 9:05 - FP2 MotoGP 10:05 - FP2 Moto2 Sabato 6 ottobre 4:00-4:40 - FP3 Moto3 4:55-5:40 - FP3 ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : il circuito di Buriram ai raggi X : Il Mondiale MotoGP sbarca, per la prima volta nella sua storia, in Thailandia per il primo Gran Premio nella storia di questo stato asiatico. La gara si disputerà sul Chang International Circuit di Buriram, città situata nel nord-est della nazione, lontana dal mare e attorniata da foreste e boschi, non propriamente la Thailandia che abbiamo in mente fatta di spiagge meravigliose e isole mozzafiato. Il tracciato è stato inaugurato nel 2014 e ha ...

MotoGP – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...