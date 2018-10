MotoGp | anche la Thailandia ha le sue sexy ombrelline | Kanya Pie | la bella grid girl che

MotoGp - umore nero per Valentino Rossi : “cercheremo di fare una gara decente - ma è a rischio anche il terzo posto nel Mondiale” : Il pilota della Yamaha non è molto fiducioso in vista del week-end thailandese, ma non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare Una situazione delicata, caratterizzata da una latente mancanza di risultati. La Yamaha non riesce a risolvere i propri problemi, continuando a brancolare nel buio di fronte ai guai che la M1 palesa di settimana in settimana. AFP/LaPresse Per il Gp della Thailandia le sensazioni di Valentino Rossi non ...

MotoGp - Lorenzo insidia Marquez : “la Ducati va forte - la vittoria non è esclusa anche se…” : Il pilota della Ducati non ha escluso la possibilità di lottare per la vittoria, visti i risultati ottenuti nel corso delle prime due sessioni di libere Marc Marquez chiude davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda gira in 1’47″382 precedendo le Ducati ufficiali del connazionale Jorge Lorenzo (1’47″520) e di Andrea Dovizioso (1’47″835). Alessandro La ...

MotoGp - GP Aragon. Aprilia - si lavora anche in vista della prossima stagione : L'Aprilia arriva ad Aragon con l'obiettivo di continuare lo sviluppo della RS-GP, fondamentale per cercare di aumentare la competitività in un campionato durissimo. I benefici delle concessioni ...

Diretta MotoGp San Marino 2018 - la gara in streaming e in chiaro anche su Tv8 : Prosegue l'appuntamento con la [VIDEO] MotoGp. Questa settimana è in programma l'appuntamento con il Gran Premio di San Marino 2018. La gara si svolgera' questa domenica 9 settembre e potra' essere ta in Diretta televisiva non solo dagli abbonati Sky ma anche dai telespettatori di Tv8. Ovviamente sara' possibile re la nuova corsa di questo Motomondiale anche in streaming live. Ecco nel dettaglio la programmazione completa per rla in tv e ...

MotoGp – Lorenzo - la pole da record e l’addio a Ducati : “potevo sbagliare anche io - questa volta è stato il contrario” : Jorge Lorenzo euforico e soddisfatto dopo la pole position del Gp di San Marino con record, conquistata questo pomeriggio sul circuito di Misano: le parole del pilota Ducati E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro ...

MotoGp – Stretta di mano Rossi-Marquez - anche Schwantz dice la sua : “credo che il disprezzo di Vale verso Marc dimostri che…” : Il parere di Kevin Schwantz sulla Stretta di mano rifiutata da Valentino Rossi a Marc Marquez giovedì in conferenza stampa a Misano Le qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp si avvicinano sempre più: i piloti della categoria regina sono in pista attualmente, sul circuito di Misano, per le Fp4, utili per gli ultimi dettagli da sistemare sulle moto per andare a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...

MotoGp - Marquez : 'Rossi? Vorrei far pace con lui. Ho anche provato a scusarmi' : ROMA - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi e in una intervista a Sky Sport alla vigilia del gran premio di Misano dice chiaramente che vorrebbe riappacificarsi con il campione marchigiano....

MotoGp – Che colpaccio per Ducati : con Abraham arriva anche la sexy fidanzata Hana [GALLERY] : Abraham porta con sè in Ducati la bellissima fidanzata: nella gallery gli scatti più interessanti di Hana Vagnerova E’ stata annunciata questa mattina la nuova collaborazione tra Ducati Avintia e Karel Abrahama: il 28enne ceco guiderà per le prossime due stagioni una Desmosedici Gp18. Un doppio colpo per il team di Borgo Panigale che, insieme ad Abraham, porta in Ducati anche la sua bellissima fidanzata. Sensuale e incantevole, Hana ...

MotoGp : test di Aragon - la Ducati vola. Anche al Motorland : Nella settimana in cui la Rossa torna a casa, sull'Autodromo nazionale di Monza, l'altra Rossa vola ed impressiona sulla pista di Aragon. Nonostante il circuito non fosse in ottime condizioni, i test ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - anche Valentino Rossi dice la sua : le parole del Dottore : Valentino Rossi commenta la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna a causa delle condizioni dell’asfalto che non avrebbero permesso di disputare una Gara sicura Una domenica disastrosa, dopo il complicato sabato di qualifiche di ieri, a Silverstone: dopo ore di continui rinvii, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna. Nonostante qualche polemica riguardate la riunione, ...

MotoGp - Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L'omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova: il ...

INCIDENTE TITO RABAT - COME STA?/ Video caduta - MotoGp ultime notizie : gamba rotta - anche il femore lesionato : INCIDENTE TITO RABAT, COME STA? Video caduta, MotoGp ultime notizie: moto di Morbidelli lo centra, gamba fratturata e urla di dolore per il pilota spagnolo.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:14:00 GMT)

MotoGp - Marquez : 'Attaccheremo anche a Silverstone' : Il leader del Mondiale fiducioso per il GP di Gran Bretagna. Valentino Rossi insegue: 'Su questa pista andremo forte'