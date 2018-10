Moto3 | GP Thailandia 2018 | risultati e classifiche prove libere 1 Jakub Kornfeil il

oasport

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nella prima sessione delle1 del GP di, quindicesima prova del Mondiale di, è stato il cecoil più veloce con la sua KTM del Team Redox PruestelGP (1’43″415).ha preceduto il compagno di squadra Marco Bezzecchi (1’43″692) e l’altro italiano del Team Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, in sella alla Honda, con il tempo di 1’43″885. Una prestazionale solida quelle due KTM citate sul circuito inedito di Buriram, dove i riferimenti per le squadre sono pochissimi. In particolare quella del romagnolo che ha dimostrato di andare piuttosto forte su una pista “stop&go” dove il motore della sua moto può essere un fattore discriminante, anche guardando a quanto fatto dallo spagnolo Jorge Martin, leader della graduatoria iridata, sedicesimo con la Honda al termine delle PL1 ...