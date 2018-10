Moto2 | Thailandia | Bagnaia 2° | bene anche Marini

Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifiche. Mattia Pasini sfreccia davanti a Bagnaia : Mattia Pasini si conferma il più veloce nelle prove libere del GP di Thailandia 2018 , tappa del Mondiale Moto2 . Il centauro della Italtrans Racing Team, in sella alla sua Kalex, ha stampato un interessante 1:36.839, miglior tempo della FP2 dopo che aveva già chiuso al comando nella sessione mattutina. Il 33enne, che in stagione aveva vinto in Argentina ma che da quel momento non è più salito sul podio, sembra avere parecchia confidenza col ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Mattia Pasini davanti a tutti - Oliveira (2°) precede Bagnaia (4°) : Mattia Pasini vola al termine delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono ...