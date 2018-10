Moto2 | GP Thailandia 2018 | risultati e classifiche prove libere 1 Mattia Pasini davanti

oasport

(Di venerdì 5 ottobre 2018)vola al termine delle1 del GP di, quindicesima prova del Mondialedi. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono piuttosto scarsi. Alle spalle disi è classificato il secondo della graduatoria generale del campionato, ovvero il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere della KTM si è fermato a 93 millesimi dal best time e ha fatto vedere che il suo pacchetto è competitivo. La KTM sembra andar forte sulla pista asiatica, dotata di tante accelerazioni. Un fattore che potrebbe sorridere al lusitano. In terza e quarta piazza troviamo poi lo spagnolo Alex ...