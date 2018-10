Mose | rivelò indagine agli indagati tra cui Giancarlo Galan | condannato ex maresciallo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Undei carabinieri, ex capo dell’aliquota di polizia giudiziaria della Procura di Padova, è statodal tribunale collegiale del capoluogo euganeo a due anni e cinque mesi di pena per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento. Secondo l’accusa avrebbe approfittato del suo ruolo all’interno della Procura e, venuto a conoscenza di indagini secretate, ne aveva rivelato il contenuto. Tra i fatti contestati c’è l’aver fatto sapere anel 2013 che la Guardia Finanza di Venezia stava indagando su Villa Rodella, finita successivamente al centro dell’inchiesta sul. L’ex carabiniere è ancora al centro di un processo per tentata concussione, per la quale in primo grado è stato giàa 4 anni. In quel contesto il, grazie al suo ruolo di primo piano nelle indagini della Procura, ...