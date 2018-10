Monza | Berlusconi detta le regole | Né barba né tatuaggi E gli autografi

Berlusconi : "Giocatori del Monza? Italiani e senza tatuaggi" : Finale di programma con sorpresa alla convention di Forza Italia a Milano. Mariastella Gelmini consegna a Silvio Berlusconi una maglia del Monza, squadra di calcio che Berlusconi ha recentemente ...

Berlusconi : 'Giovani - italiani - con capelli in ordine e senza tatuaggi. Ecco il progetto per il mio Monza' : A margine di un comizio di Forza Italia in centro a Milano, Silvio Berlusconi ha parlato anche della nuova avventura iniziata nel mondo del calcio, alla guida del Monza . Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com , Federico Albrizio: 'Vi dico che come portiere non ci saprei fare, ma per il Monza noi abbiamo ...

Berlusconi glissa sul Monza : “24 ore di pazienza” : Silvio Berlusconi sarà il nuovo proprietario del Monza con l’intento di voler portare il club in Serie A assieme al fido Galliani “Domani sera, alla riunione di Forza Italia all’Hotel Gallia di Milano, mi è stato annunciato che ci sarà una domanda sul Monza. Risponderò in modo adeguato domani sera, quindi 24 ore di pazienza“. Così risponde il leader di Fi Silvio Berlusconi ai giornalisti che, fuori Palazzo Grazioli, ...

Mano al portafogli - Berlusconi si prende il Monza : staccato un assegno di quasi tre milioni di euro : Silvio Berlusconi ha acquistato il Monza per la cifra di 2.9 milioni di euro, lasciando la carica di presidente a Nicola Colombo quasi tre milioni di euro. Sarebbe questa la cifra sborsata da Silvio Berlusconi, tramite la Fininvest, per acquistare il 100% del ‘Monza calcio’. Per l’esattezza, riferiscono fonti parlamentari di centrodestra, il Cav ha pagato 2,9 milioni di euro e il contratto di compravendita è stato firmato ...

Calciomercato Monza - il primo acquisto di Berlusconi è Iocolano : Monza - Il neo presidente Silvio Berlusconi , in tandem con il fido Galliani, batte il primo colpo di mercato per il suo Monza . È arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Simone Iocolano . Il ...

Monza - domani le visite mediche del primo acquisto dell'era Berlusconi : L'esterno offensivo svincolatosi dal Bari è già stato visto al Brianteo per la sfida contro il Renate e domani, come riporta Sky Sport , sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul ...

Il Monza di Berlusconi vuole Kakà e Cassano? Il Pordenone risponde con Ronaldinho! : Monza, Silvio Berlusconi pensa in grande per rafforzare la squadra, addirittura contatti con Kakà e Cassano: le ultime Il Monza di Silvio Berlusconi vuole Kakà e Cassano. Queste le prime indiscrezioni di mercato che stanno circolando dopo l’insediamento di Berlusconi e Galliani nel nuovo club brianzolo. Cassano ha già detto no al Monza, mentre Kakà verrà corteggiato ancora a lungo da Galliani, nella speranza di convincerlo a sposare ...

