Monti | ' E' possibile che l' Italia esca da Euro | c' è piano di sabotaggio

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nel bel mezzo della discussione delle conseguenze della Manovra economica varata nei giorni scorsi dal Governo, sull'argomento è intervenuto il professor Mario, che ieri sera, giovedì 5 ottobre, è stato ospite a 'Piazzapulita' su La7. L'ex Presidente del Consiglio e attuale senatore a vita, si è espresso in particolare sulle scelte economiche e internazionali dell'Esecutivo Lega-M5S VIDEO. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Mariosulla possibilita' che l'dall'e sui rapporti con l'pa e coi paesi di Visegrad Marioha affermato: Io cerco di parlare sinceramente. E’che l’dall’, per incapacita' di starci dentro, speriamo di no, oppure ècome parte di un disegno non dichiarato di riposizionamento dell’in un mondo nel quale si voglia mandare a rotoli l'Unionepea. A tal proposito ...