ilfattoquotidiano

: Minori stranieri, è guerra tra i garanti regionali e quello nazionale sulla tutela… - TutteLeNotizie : Minori stranieri, è guerra tra i garanti regionali e quello nazionale sulla tutela… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il progetto di monitoraggio dellavolontaria per inon accompagnati finisce al centro di una querelle tra l’Autorità garanteper l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia) Filomena Albano e i. Secondo questi ultimi il progetto è stato calato dall’alto, senza alcuna condivisione, non essendo stato né presentato, né discusso e nemmeno approvato in sede di Conferenza di garanzia, ossia la sede deputata. Tra l’altro ad oggi rischierebbe di creare sovrapposizioni di attività già in corso da mesi sui territoriper quanto riguarda la selezione e la formazione dei tutori volontari con dispersione di energie e risorse economiche. Sono sedici iche hanno firmato una lettera indirizzata ai ministri dell’Interno Matteo Salvini e per gli AffariErica Stefani, al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano ...