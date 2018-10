Milano | tassista abusivo condannato a otto anni per due stupri

Milano : stuprò due ragazze - condanna a 8 anni per tassista abusivo : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - "È stato condannato a otto anni di carcere l’albanese, tassista abusivo, arrestato a gennaio per aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017". Lo rende noto Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. "Chi

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze all’uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Stuprata da un tassista abusivo dopo una notte in discoteca a Milano : Una giovane è stata sequestrata, a Milano, da un taxista abusivo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo la discoteca e che invece l'ha costretta a seguirlo a casa sua a Corsico (Milano) dove l'ha violentata. L'uomo, un marocchino, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.L'uomo arrestato, un marocchino di 30 anni, è stato fermato dai carabinieri ...

Milano - tassista non riesce ad inserire Via Negri nel navigatore : la parola è razzista : Il buonismo ora si applica anche alla toponomastica: un giornalista de Il Giornale che ha preso un taxi per raggiungere la sede del quotidiano, insieme all'ignaro taxista, ha scoperto che un navigatore Gps non riconosce la strada milanese denominata via Gaetano Negri sede del quotidiano in quanto il cognome dello scrittore vui la via è dedicata viene riconosciuto come termine razzista. navigatore smartphone censura il termine Negri L'episodio è ...