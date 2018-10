Milano | stuprò due ragazze | condannato a 8 anni

Milano : stuprò due ragazze - condanna a 8 anni per tassista abusivo : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - "È stato condannato a otto anni di carcere l’albanese, tassista abusivo, arrestato a gennaio per aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017". Lo rende noto Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. "Chi

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Anziana violentata Milano : fermato ha condanna a 10 anni per stupro : L'uomo di nazionalità romena fermato dalla Polizia di Stato perché sospettato di aver rapinato e violentato un'Anziana a Milano, era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava ...

Milano - 70enne violentata in periferia : fermato 40enne con precedenti per stupro : È un cittadino romeno di circa 40 anni con precedenti per stupro il presunto autore dell’aggressione di una donna di 70 anni a Comasina, periferia nord di Milano, lo scorso 21 settembre. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile del capoluogo lombardo, coordinata dal pm Gianluca Prisco e dall’aggiunto Letizia Mannella, a capo del pool che persegue i reati contro le fasce deboli. Secondo le ricostruzioni la vittima era stata ...

Milano - rapina con stupro di una 19enne in zona Ripamonti : chiesti 12 anni di pena : La brutale aggressione a marzo. La studentessa si era appartata in auto in via Peressutti con il fidanzato che fu picchiato. Il pm sulla versione dell'imputato, un colombiano 26enne: "Non credibile la sua versione"

Milano - taxista abusivo preso per stupro : 10.45 Una giovane è stata sequestrata a Milano da un taxista abusivo, che invece di riportarla a casa dopo la discoteca l'ha costretta a seguirlo da lui a Corsico. Qui l'uomo, di nazionalità marocchina, ha violentato la ragazza. Rintracciato dai Carabinieri, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

Milano - doppio stupro al parco Ora è caccia al "mostro seriale" : In poche ore due aggressioni nella stessa zona. A Milano scatta l'allarme nella zona della Comasina. La polizia sarebbe sulle tracce di un individuo che per ben due volte avrebbe prima rapinato e poi violentato due donne. La dinamica di quanto accaduto sarebbe legata anche all'omicidio di marilena Negri, la donna assassinata nel parco di Villa Litta ad Affori. A quanto pare l'aggressore avrebbe prima rapinato una 70enne per poi violentarla. ...

“Lo stupro? Non è stato l’immigrato!”. Ecco cosa è successo davvero a Milano : Quel che appare scontato non sempre lo è. Dopo essersi visto recapitare una denuncia per molestie e abusi, aver ricevuto la notifica di un arresto ed esser stato sbattuto su tutte le prime pagine dei giornali con i soliti titoli-slogan da ‘immigrato violenta ragazzina’, un uomo di 40 anni (cingalese) può tornare alla sua vita di sempre. Sì, perché il reato non è stato commesso. Per il pm che ha indagato sul caso il fatto non ...

Milano : clandestino tenta stupro - lei si salva grazie allo spray al peperoncino : Un immigrato nigeriano di 31 anni è stato arrestato a Milano per aver molestato una ragazza alla stazione di porta Garibaldi - La vittima è riuscita a mettersi in salvo spruzzando spray al peperoncino.

Milano - tenta stupro a ragazza in stazione Era stato denunciato Video : spray e fuga : La 25enne stava tornando a casa dal turno di notte ed è stata avvicinata, bloccata e palpeggiata dallo straniero, un «recidivo» con molti precedenti. L’uomo si è allontanato per la presenza di altri viaggiatori, poi è tornato ma la giovane è riuscita a fuggire usando la bomboletta

