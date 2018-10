Milano | neonato trovato morto in casa mentre era con la babysitter

Milano - neonato muore soffocato in appartamento del Lorenteggio. Ipotesi asilo abusivo : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino. La donna portata in caserma dai carabinieri

Milano - neonato muore in casa della babysitter : ipotesi rigurgito - si indaga : Dramma a Milano , dove un neonato di appena 45 giorni è morto forse per un rigurgito in un appartamento in largo Gelsomini. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è stata una babysitter peruviana di ...