Milano | condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Milano - "Ha imbrattato i muri con i suoi versi" : condannato il poeta-writer : Multa di 500 euro (pena sospesa) per il poeta di strada Ivan Tresoldi, il legale: "Era convinto che le sue poesie migliorassero i luoghi"

Milano - aggredì e rapinò anziano : condannato a 11 anni : Il gup di Milano Maria Vicidomini ha condannato, con rito abbreviato, a 11 anni di carcere Chestor Caldararu, 29enne di origine romena, che lo scorso 20 aprile aggredì con due pugni in faccia un ...

Milano - pedofilia : ex parroco condannato a 6 anni e 4 mesi : A processo con l'accusa di aver abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni nel 2011, l'ex parroco di Rozzano aveva versato 100mila euro alla famiglia, che non si è costituita parte civile

Savini - cibi congelati serviti come freschi : condannato per frode lo storico ristorante di Milano : Il Savini, in galleria Vittorio Emanuele a Milano, è molto più di un ristorante. E' un'istituzione. Aperto nel 1867, conserva nelle sale un arredo dal fascino immutato, ai suoi tavoli Filippo Tommaso ...

