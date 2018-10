Milano | arriva ' Super | il festival delle periferie' | tra ospiti sindaco Sala 2

Milano : arriva 'Super - il festival delle periferie' - tra ospiti sindaco Sala : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie', progetto avviato nel 2015 e presentato oggi a Milano. Una kermesse diffusa con un palinsesto che illustrerà` i risultati di

Sostenibilità e terremoti : a Milano arriva “2018 : Clima di Cambiamento” : Sostenibilità non vuol dire solo edifici green ma anche edifici resistenti ai terremoti, perché costruzioni antisismiche non eliminano solo costi umani ma hanno un minore impatto ambientale dovuto alla ricostruzione. A spiegarlo agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi di Milano è Gemma Musacchio, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in occasione della terza tappa (5 ottobre 2018) di ...

Sneakerness - il più grande evento di sneakers arriva a Milano : Più che una fiera, un happening dedicato alla compravendita di scarpe rare, in limited edition, numerate, autografate, pezzi storici, modelli introvabili, collaborazioni più prestigiose e uniche. Sneakerness arriva finalmente anche in Italia, alla Fabbrica Orobia di Milano, sabato 6 e domenica 7 ottobre. Nata dall’idea del fondatore Sergio Muster, il festival negli anni si è spostato in varie città in giro per il mondo: Amsterdam, Berlino, ...

Arriva il nuovo «ViviMilano» Tutto il meglio della settimana E sette inviti molto speciali Le novità|Cose da non perdere : Solo per voi inviti esclusivi per tutto il mese di ottobre. Da prenotare seguendo le istruzioni sul giornale

Tradizione e innovazione - così Pam Panorama celebra 60 anni di successi. E a Milano arriva "Pam Tram" : Tradizione e innovazione, così Pam Panorama celebra 60 anni di successi. E a Milano arriva "Pam Tram"

Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il Japan Festival : Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione del Milano Sake Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre all'interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, 4 a Milano. Durante la manifestazione si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche ...

Secondamarea : il duo arriva in due date a Milano per lo Slow Tour : Le canzoni esplorano i temi della natura, del clima, dell'acqua, dei boschi e degli effetti che questi hanno sull'uomo e sulla sua capacità di osservare il mondo. Tutto ciò viene racchiuso in un ...

Fox Circus : arrivano a Milano 52 ore di intrattenimento non-stop : ...a vestire la divisa da Iena dopo 13 anni - LEGGI Un grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan l'esperienza di vivere e toccare con mano il mondo ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...

Arriva il Motor Show Festival. E se Milano... : I Saloni dedicati alle automobili sono in crisi. E quello che si svolgerà i primi di ottobre a Parigi si distinguerà più per le assenze che per le presenze dei vari costruttori. La formula espositiva ...

Derby rossoneroazzurro. Così il calcio arriva alla Triennale di Milano : Dopo aver inventato da assessore Bookcity e Piano City, ecco ora calcioCity, una cinque giorni di incontri e iniziative sul calcio che Stefano Boeri organizza da presidente della Triennale. Fra il 27 settembre e il 1° ottobre, ci saranno incontri e iniziative sul calcio. Non bastava la centralità di

Fox Circus - a Milano arriva l'evento targato Fox Italia : Quest'autunno, a Milano, le serie tv saranno protagoniste. Se dall'11 al 14 ottobre è prevista la prima edizione del FeST, il Festival delle serie tv (il cui programma è atteso a breve) e che vedrà coinvolti diversi broadcaster tra panel, proiezioni ed eventi, tra novembre e dicembre sarà invece Fox Italia a scendere in campo, con un'iniziativa che lo vedrà protagonista assoluto, ovvero il Fox Circus.L'appuntamento è previsto dal 30 ...

Il David di Michelangelo arriva a Milano : a sorpresa in piazza san Babila : I milanesi si sono risvegliati un po' fiorentini sabato 22 settembre. A piazza san Babila a sorpresa è spuntato il David, una delle opere più famose di Michelangelo, originariamente collocata in ...