Milan | il ritorno di Ibrahimovic non è necessario | ecco perchè

Milan - Reina : 'Strano per me non essere in campo... Ritorno Ibra? Solo ipotesi' - : Il portiere del Milan , Pepe Reina , ha parlato attraverso Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos . Sulla gara: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. ...

Serie A Milan - Gandini lascia la Roma. Pronto il ritorno in rossonero : MilanO - Umberto Gandini si appresta a tornare nel club della sua vita. Il percorso come dirigente, infatti, è nato in casa Milan . Ieri, l'ormai ex amministratore delegato della Roma , ha rassegnato ...

Il calciomercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Reina : 'La realtà del Milan è enorme. Ritorno ai fasti del passato - si comincia oggi' : Nel pre-partita di Dudelange-Milan , Pepe Reina è intervenuto a Sky Sport : 'Le parole di Gattuso? Ringrazio il mister, per me finora è stata una bella esperienza anche senza giocare. La realtà di questa società è enorme, va al di là di qualsiasi giocatore e dobbiamo ...

VIDEO / Cagliari-Milan - 1-1 - : highlights e gol. Joao Pedro - ritorno con gol e dedica speciale - Serie A - : VIDEO Cagliari Milan , risultato finale 1-1, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena , Serie A 4giornata, .

Cagliari-Milan 1-1 : il gol di Higuain risponde al ritorno di Joao Pedro : Nella sera in cui Gonzalo Higuain trova il suo primo gol in rossonero, il Milan pareggia 1-1 a Cagliari e non allunga la classifica. Squadra di Gattuso subito sotto: palo di Pavoletti, sulla respinta ...

Il calciomercato oggi – Scambio Milan-Cagliari - il ritorno alla Juve e la strategia del Torino : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più il ritorno il campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo attesa per il Milan che dovrà confermarsi dopo il successo casalingo contro la Roma, di fronte il Cagliari in una trasferta che può essere considerata insidiosa. La dirigenza rossonera pensa anche al mercato ed alle strategie di mercato per gennaio, pronto l’assalto per il centrocampista Nicolò ...

Braida : “Ritorno al Milan? Forse. Messi è immortale” : Dopo decenni pieni di successi al Milan, ha portato l’enorme bagaglio d’esperienza di cui dispone al Barcellona. Ariedo Braida, uno dei dirigenti più apprezzati del panorama europeo, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1 per parlare del suo vecchio club, di Lionel Messi, di Champions e di Gattuso. Su un suo probabile ritorno ai rossoneri, Braida lascia uno spiraglio: “Conosco tutti, da Maldini ...

Milan - il ritorno di Galli è più lontano : 'Settimana prossima incontro il Bari' : Filippo Galli , ex giocatore del Milan , nonché ex dirigente dei rossoneri, parla a RMC Sport del prossimo impegno degli uomini di Gattuso a Napoli: 'E' presto per dire chi ha più da perdere tra Napoli e Milan. Probabilmente i partenopei, dovendo continuare il trend positivo e giocando ...