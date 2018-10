Milan | Higuain-Cutrone è una soluzione possibile

Milan - Bazzani : “Higuain è l’attaccante più forte della Serie A” : “Higuain secondo me è il centravanti più forte della Serie A”, parole e musica di Fabio Bazzani. Ben 120 presenze e 30 reti nel massimo campionato italiano distribuite tra Venezia, Perugia, Sampdoria e Lazio a cui se ne possono sommare altre 100 (e 22 reti) in Serie B. La soddisfazione, immensa, di aver vestito in […] L'articolo Milan, Bazzani: “Higuain è l’attaccante più forte della Serie A” proviene da Serie ...

Cutrone fa bene al Milan e a... Higuain : il 4-4-2 è l'arma in più per Gattuso : Dalla partita con l'Olympiacos un'importante indicazione tattica: il baby-bomber sostegno prezioso anche per il Pipita

Cutrone sveglia il Milan. Il baby bomber e Higuain abbattono l'Olympiacos : Milano - Una coppia di centravanti d'oro. Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain risollevano il Milan e permettono alla squadra rossonera di agguantare la quarta vittoria stagionale, la seconda in ambito europeo dopo quella all'esordio contro il modesto Dudelange. Dunque, Milan che supera l'esame di greco, nonostante il vantaggio iniziale dell'Olympiacos. Ci pensa il bomber di scorta, il solito Cutrone, quello che Gattuso butta in campo quando serve ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone : 'Provo a rubare più possibile da Higuain. L'esultanza? Non ve lo dico' : Due gol in dieci minuti per salvare il Diavolo. Un'altra serata tutta da ricordare per Patrick Cutrone che dopo essersi ristabilito completamente dall'infortunio che l'aveva tenuto fuori dai campi per ...

Europa League - Milan-Olympiacos 3-1 : in gol Guerrero - Cutrone - 2 - e Higuain : L'esame di greco è quello più tosto per definizione: il Milan lo soffre per un'ora abbondante, intravvede una bocciatura, poi si alza dal banco e sfodera una prova di maturità da applausi. Nove minuti ...

Milan - Gattuso : 'Bakayoko fatica - Higuain bene con un'altra punta. Ibrahimovic? Vediamo' : Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport dopo Milan-Olympiacos, le dichiarazioni del tecnico rossonero. CUTRONE - 'Ha giocato a Empoli con problemi alla caviglia e non è ancora al 100%, prende antiinfiammatori. Per come si sta ...

Il Milan vola in Europa League : doppio Cutrone e Higuain - Olympiacos ko : Un intero primo tempo a remare contro i mulini a vento, dopo il gol preso a freddo da Guerrero al 14' . Il Milan , contro l' Olympiacos , nella seconda giornata di Europa League , sembrava avviato ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain ribaltano i greci : MILANO - Per un'ora a San Siro si vede il peggior Milan della stagione, ma poi in 9 minuti i rossoneri si svegliano e grazie alle reti di Cutrone, doppietta, ed Higuain ribaltano la partita: ...

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Il Milan rimonta l'Olympiakos : Cutrone e Higuain stendono 3-1 i greci : Il Milan di Gennaro Gattuso resta sotto per gran parte del match contro i greci dell'Olympiakos, nel match valido per la seconda giornata di Europa League, ma a 20' dalla fine la pareggia con Patrik Cutrone, a un quarto d'ora dalla fine la ribalta definitivamente con il suo attaccante principe Gonzalo Higuain e a dieci dalla fine la mette in ghiacco con un altro gol di Cutrone. I rossoneri non hanno disputato una partita brillantissima, ...

VIDEO Milan-Olympiacos 3-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Cutrone ed Higuain ribaltano gli ellenici : Il Milan rimonta l’Olympiacos e vince per 3-1 nella seconda giornata di Europa League, rimanendo in vetta al Girone F a punteggio pieno. Al vantaggio di Guerrero nel primo tempo hanno risposto nella ripresa Cutrone, Higuain, ed ancora Cutrone. Di seguito le immagini delle reti della sfida di questa sera. IL VANTAGGIO ELLENICO ⚽️ #Milan 0:1 #Olympiakos | Europa League | Day 2 | Goal #Miguel #Guerrero, 14#MILOLYvia ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain fanno volare i rossoneri – VIDEO : 93′ Dopo tre minuti di recupero finisce il match. Milan-Olympiacos 3-1 90′ Saranno tre i minuti di recupero 82′ SOSTITUZIONE OLYMPIACOS esce Yaya Tourè ed entra Fortounis 80′ SOSTITUZIONE MILAN esce Suso ed entra Borini 78′ GOL DEL MILAN, 3-1 Cutrone. Cross basso di Calhanoglu e Cutrone come un falco mette in rete 77′ SOSTITUZIONE […] L'articolo Milan-Olympiacos 3-1, Cutrone e Higuain fanno volare i ...

DIRETTA/ Milan Olympiacos (risultato finale 3-1) streaming video e tv : doppio Cutrone e Higuain - Diavolo ok! : DIRETTA Milan-Olympiacos, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone F.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:41:00 GMT)

Pagelle Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : Cutrone e Calhanoglu cambiano il match. A segno anche Higuain : Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino. Per il resto della partita non deve compiere parate. Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, anche se sbaglia troppi cross. Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che ...