Milan | concorrenza per Ibrahimovic | ecco chi lo vuole

Milan - ecco il “piano” per accaparrarsi Ramsey anticipando la concorrenza : Aaron Ramsey potrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione del Milan, un affare nel quale potrebbe avere un ruolo chiave Gazidis Il Milan su Aaron Ramsey. E’ questa la notizia del giorno in casa rossonera, assieme alle novità sull’infortunio di Cutrone (QUI I DETTAGLI). Il calciatore dell’Arsenal è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan sta già ...

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Milano - concorrenza e vandali : frenata «BikeMi». Danni al 11% della flotta : Il BikeMi alla prova dei vandali e dei concorrenti cinesi. Le biciclette a noleggio con rastrelliere fisse sono arrivate nel Comune di Milano a dicembre 2008: Atm ha affidato la gestione del servizio ...