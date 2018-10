Migranti | la soluzione alla crisi passa per la stabilizzazione della Libia

Migranti - la soluzione di Trump per la Spagna : “Costruisca un muro nel Sahara” : Problemi di geografia per il presidente Usa. Per Donald Trump il confine tra Usa e Messico sarebbe più esteso del deserto del Sahara. Secondo il Tycoon l'immigrazione in Spagna potrebbe essere frenata dalla costruzione di un muro lungo il deserto, per bloccare i flussi migratori, in aumento nel Paese, al contrario di quanto avviene al momento in Grecia e in Italia.Continua a leggere