Migranti | gestione frontiere | accordo UE-Albania

Vertice Ue - gestione Migranti e Brexit : tutte le divisioni dell'Europa : In una cena lunga oltre quattro ore alla vigilia di un Vertice informale a Salisburgo i capi di stato e di governo dei Ventotto si sono accordati per rafforzare la collaborazione con il continente ...

Migranti - Conte : “‘Serve un meccanismo di gestione europeo. Vogliamo ampia partecipazione a quote” : “E’ stato considerato anche questo, ma ovviamente è una possibilità residuale. L’importante è che ci sia un’ampia partecipazione al meccanismo di redistribuzione, altrimenti non ha significato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice europeo di Salisburgo rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stata paventata la possibilità di un contributo economico da parte dei Paesi che non vorranno accogliere i ...

Migranti - Conte : gestione europea ampia o non ha significato : Salisburgo, 20 set., askanews, - 'L'importante è che ci sia un'ampia partecipazione al meccanismo di redistribuzione altrimenti non ha significato'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando al ...

Rimpatrio Migranti mancato - sindacato polizia : 'La gestione degli irregolari è un fallimento' : L'aereo non parte e i 15 clandestini diretti in Tunisia vengono rilasciati. Sarebbero dovuti partire dall'aeroporto romano di Fiumicino ma un guasto al velivolo ha impedito il Rimpatrio . "Ci è ...

Il Viminale smentisce il governo tedesco : nessuna intesa sulla gestione dei Migranti : Oggi a Vienna, a margine della riunione dei ministri di giustizia e interno europei Salvini incontrerà proprio Seehofer e il commissario alla migrazione Avramopoulos -

Gestione dei Migranti - bufera sul prefetto Patrizia Impresa : Le indiscrezioni Nell'inchiesta di cui fa parte la frase intercettata, pubblicata dal quotidiano di Padova «Il Mattino», si ipotizzano i reati di turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche, ...

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei Migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Firenze - frode in gestione centri accoglienza Migranti : 2 arresti : Roma, 30 ago., askanews, - Con l'accusa di frodi nella gestione delle strutture di accoglienza per i migranti i carabinieri di Signa e la guardia di finanza del Comando provinciale di Firenze hanno ...

Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei Migranti? : Da settimane si discute di esaminare le richieste di asilo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma ci sono molti dubbi The post Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? appeared first on Il Post.

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei Migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Migranti - rimosso il viceprefetto vicario di Padova : è indagato per la gestione delle strutture di accoglienza : Il viceprefetto vicario di Padova, indagato per una serie di irregolarità legate alla gestione delle strutture di accoglienza dei Migranti e sospettato di aver fornito informazioni riservate a una cooperativa, è stato rimosso dall’incarico. Pasquale Aversa, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno, ha lasciato il suo ufficio ed è stato destinato ad un’altra collocazione. Secondo l’ipotesi formulata dal ...

Gb - gestione Migranti sbagliata : "Tollerano i matrimoni forzati" : ... organo del Ministero degli Esteri di Sua Maestà, lo scorso anno sarebbero state più di 2mila le nozze celebrate nel mondo in seguito a violenze fisiche e psicologiche perpetrate nei confronti di ...

Asso 28 riporta 108 Migranti in Libia : giallo soccorsi - l'Ue avvia verifiche. Salvini : «Gestione di Tripoli» : Il rimorchiatore Asso Ventotto, dopo aver recuperato 101 migranti in difficoltà, è arrivato ieri sera nel porto di Tripoli e li ha trasbordati su un battello della Guardia costiera...

Asso 28 riporta 108 Migranti in Libia : giallo soccorsi - l'Ue avvia verifiche. Salvini : «Gestione di Tripoli» : La Asso 28, nave battente bandiera italiana e che presta servizio di supporto a una piattaforma petrolifera, ha soccorso un gommone con 108 persone a bordo, riportando poi i migranti in Libia....