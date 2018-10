Migrante della frutta investito lungo via dei boschi | tra Saluzzo e Revello

Francia - l’audio delle minacce della polizia a un Migrante : “Ti distruggiamo - non tornare mai più” : È una notte di agosto come tante altre sulla rotta alpina dove ogni giorno, da oltre un anno, decine di migranti tentano il passaggio verso la Francia, passando dal Colle della Scala via Bardonecchia o lungo i sentieri del Colle del Monginevro verso Briançon. Un ragazzo del Mali viene preso dagli agenti della Paf, la polizia di frontiera che pattuglia il fondo valle con tanto di visori notturni, cani e inseguimenti tra i boschi. Secondo quanto ...