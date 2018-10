Meteo | nuova allerta della Protezione civile | forti temporali in arrivo

Maltempo - nuova allerta Meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : nuova violenta ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - maltempo anche nelle altre Regioni [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Campania - nuova allerta Meteo : temporali e bombe d'acqua fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, ...

Allerta Meteo - nuova potente tempesta di vento su Isole Britanniche e Scandinavia : forti piogge e venti di 130-160 km/h [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Olbia e Gallura - nuova allerta Meteo per forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Meteo - in arrivo sull’Europa l’uragano Helene : nuova ondata di caldo anche in Italia : Non è ancora tempo di autunno in tutta Europa, dove l'arrivo dell'uragano Helene poterà caldo e temperature molto al di sopra della media stagionale, con punte oltre i 30 gradi. Locali rovesci attesi solo localmente sulle regioni settentrionali. Sole e afa per tutta la prossima settimana, poi a partire dal prossimo weekend ci sarà un cambio di rotta.Continua a leggere

Previsioni Meteo - nuova ondata di caldo in arrivo in Europa con l’Uragano “Helene” : temperature ben oltre i 30°C la prossima settimana [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo : tornano le piogge - una nuova perturbazione porta tempo più instabile e nuvoloso : La seconda perturbazione del mese di settembre in queste ore si impadronisce della Penisola portando a un graduale ma diffuso peggioramento delle condizioni Meteo. Sull'Italia si riaffacciano le piogge mentre il caldo intenso dei giorni scorsi si attenua.Continua a leggere

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico spingono l’Anticiclone Africano sull’Italia : inizia una nuova estate di metà Settembre : 1/8 ...

Previsioni Meteo - ecco la “bussola” della nuova stagione : fine Agosto con l’ultimo caldo - inizio Settembre all’insegna di fresco e maltempo autunnali : 1/24 ...

Meteo - nuova ondata di caldo in Veneto : toccati i 36 °C : Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, dove oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi: 36 gradi e’ stata la massima segnata a Gaiarine (Treviso). caldo su tutta la fascia nordorientale, con 34 gradi registrati in diverse localita’, e nel veronese; ad Illasi il termometro ha toccato i +35. Un clima rovente, ma con leggera ventilazione da est e tassi d’umidita’ meno alti di quelli dell’ultima ...

Meteo : maltempo al Sud - nuova ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...

Previsioni Meteo Europa : condizioni stabili e temperature nella media ad ovest - nuova ondata di caldo ad est nel weekend del 18-19 agosto [MAPPE] : 1/10 ...