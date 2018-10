Meteo | caos maltempo al Sud Calabria sott' acqua

Allerta Meteo - Europa nel caos per l’arrivo dell’Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un’incredibile ondata di caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L’ormai ex “Uragano” Helene, sotto forma di “Tempesta Tropicale“, continua a muoversi nell’oceano Atlantico verso l’Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h: ...