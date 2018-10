Melanoma vaginale | come riconoscerlo I sintomi

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il cancroprimario rappresenta il 3% dei tumori del sistema riproduttivo femminile e dall’1 al 2% di tutti i tumori maligni femminili. La vagina, però, può anche essere colpita dal, cioè quel tumore che prende origine dai melanociti, cellule presenti nello strato superficiale della pelle (epidermide) e in altri tessuti, per esempio, le mucose e parti dell’occhio. Il più famosoè senza dubbio quello della pelle che viene anche definitocutaneo. Ma ilsi può manifestare anche in altre sedi dove sono presenti i melanociti,, per esempio, l’occhio (intraoculare) e le mucose di bocca, naso, ano, vulva e vagina (mucosale). Quelli non cutanei rappresentano circa il 4% di tutti i melanomi. In genere, va detto, i melanomi non cutanei si sviluppano nell’occhio. Iluveale, per dire, colpisce ...