Meghan Markle regina di stile del 2018 | People la incorona!

La sorella di Meghan Markle torna all'attacco : "Mio padre le ha dato tutto. Sua madre invece non c'era quasi mai" : Samantha Grant, la sorellastra di Meghan, si è recentemente scagliata contro Doria Ragland, la madre di della Duchessa. Samantha ha voluto puntualizzare su Twitter che ad aver cresciuto Meghan sia stato il padre, Thomas Markle, padre della stessa Samantha e che il ruolo di Doria nella vita della duchessa sia sempre stato marginale."Mio padre le ha dato tutto. Ha dato più a lei che a qualsiasi altra persona. L'ha cresciuta facendola ...

Meghan Markle - la gonna in pelle di Hugo Boss che tutte possiamo avere : Meghan Markle ha conquistato il mondo con il look sfoggiato durante la visita nel Sussex. In poche prima di lei hanno osato indossare a un evento ufficiale una gonna in pelle. Ma la Duchessa ha sfidato ancora una volta il protocollo e in meno di 24 ore la longuette, firmata Hugo Boss, stilista preferito da Letizia di Spagna, è diventata la tendenza della stagione. Meghan ha dato una lezione di stile non solo a Kate Middleton e alle donne di ...

Meghan Markle consola una bambina in lacrime : Mentre tutto il mondo è in attesa che Meghan Markle annunci una prima gravidanza con il Principe Harry , la duchessa di Sussex si mostra molto gentile con i più piccoli. Anzi, con una bambina in ...

Meghan Markle e il complimento più bello per mamma Doria : Doria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryDoria Ragland a Kensington Palace con Meghan e HarryMeghan Markle è la sua prima fan. ...

Meghan Markle e Harry in Sussex : un trionfo. E lei osa con la gonna in pelle : Meghan Markle e Harry per la prima volta visitano il Sussex, la contea di cui sono Duchi. Ed è un trionfo. I sudditi sono in visibilio per la coppia. A stento le transenne trattengono la folla festante che sventola migliaia di bandierine. Harry e Meghan, sorridenti e felici (altro che crisi) si soffermano a salutare le persone. Lady Markle è tenerissima coi bimbi e riceve una vera e propria ovazione. Una donna di colore tra il pubblico ...

Meghan Markle : il «battesimo del fuoco» per il primo viaggio ufficiale nel Pacifico : Sydney - 16 ottobreDubbo - Australia - 17 ottobreMelbourne - Australia - 18 ottobreSydney - Australia -19/21 ottobreFraser Island - Australia - 22 ottobreSuva - Fiji - 23/24 ottobreNadi - Fiji - 25 ottobreNuku’alofa - Tonga - 25/26 ottobreSydney - Australia - 27 ottobreWellington - Nuova Zelanda - 28 ottobreAbel Tazman - Nuova Zelanda - 29 ottobreAuckland - Nuova Zelanda - 30 ottobreRotorua - Nuova Zelanda - 31 ottobre11 tappe in 15 giorni, ...

Kate Middleton al 'lavoro' dopo la maternità : come si divideranno i ruoli - lei e Meghan Markle : Tutto lascia pensare che non vedremo sovrapposizioni di alcun tipo: Kate continuerà a supportare cause sociali legate al mondo dell'infanzia e della malattia mentale; Meghan presterà la propria voce ...

Meghan Markle E HARRY SONO IN CRISI?/ La coppia vola in Australia per una fuga romantica : MEGHAN MARKLE e HARRY SONO in CRISI? La famiglia reale mette in vendita l'anello di fidanzamento mentre la coppia vola in Australia per una fuga romantica.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:12:00 GMT)

Meghan Markle e Harry in crisi? Fuga in Australia e vendita dell’anello : Meghan Markle e Harry sono in crisi: questi i rumors che arrivano dal mondo anglosassone. Le voci secondo le quali il rapporto tra i Duchi del Sussex sarebbe incrinato nascono in realtà dalla decisione di Buckingham Palace di vendere l’anello di fidanzamento di Lady Markle. Peccato però che non si tratti dell’originale, inseparabile dal dito di Meghan, ma di copie dal valore di circa 35 euro (esistono altre copie del gioiello già ...

“Ha cambiato!”. Meghan Markle - è bastato un attimo per accorgersene. Tutti basiti : Sta regalando una lunghissima serie di ‘scoop’ il lungometraggio dal titolo ‘Queen of the World’ prodotto da HBO. Si tratta di un documentario in due puntate che si propone di raccogliere aneddoti ed episodi che sono sfuggiti ai mass media nel corso degli ultimi decenni, raccogliendo dichiarazioni inedite dai protagonisti, ovvero dagli stessi membri della royal family. La figura della sovrana, come dice il titolo, ...

Samantha Markle : «No - non sono invidiosa di Meghan» : Papà Thomas MarklePapà Thomas MarkleIl fratellastro Thomas Jr. MarkleMamma Doria RadlanMamma Doria RadlanSamantha Markle fa retromarcia. La sorellastra di Meghan si dice disposta a mettere fine ai dissapori familiari nati dopo la sua esclusione dagli invitati del Royal Wedding, tanto che è volata a Londra per cercare un dialogo: «Da sempre desideravo vedere questa città, sono qui con la speranza di parlare con Meghan, ma non credo che ...

Meghan Markle/ La duchessa di Sussex cambia accento : ecco perché e la spiegazione dell’esperta : Meghan Markle, tra i protagonisti del nuovo documentario sulla regina Elisabetta, ha sconvolto tutti per il suo accento fortemente britannico, ecco perché.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:10:00 GMT)

Meghan Markle - la sorella Samantha a Londra : il tentativo di riconciliazione fallisce : Samantha Markle vola a Londra per fare pace con la sorella Meghan Si sa, i rapporti tra la neo duchessa di Sussex Meghan e sua sorella Samantha non sono dei migliori. Da qualche mese si è celebrato il romantico matrimonio reale tra l’ex attrice Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra. Evento al quale, però, […] L'articolo Meghan Markle, la sorella Samantha a Londra: il tentativo di riconciliazione fallisce proviene da ...

Kate Middleton e Meghan Markle - tutti gli impegni di ottobre : Kate Middleton e Meghan Markle stanno per affrontare ottobre, uno dei mesi più difficili dell’anno a causa dei numerosissimi impegni che dovranno adempiere. Per le due cognate si tratterà di una vera e propria prova del fuoco. Se la supereranno, Kate verrà riconfermata nel suo ruolo privilegiato a Corte, Meghan invece guadagnerà definitivamente il suo posto nella Famiglia Reale, senza essere più considerata una principiante. Vediamo ...