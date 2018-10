Matteo Salvini | Alice Weidel di AfD rimprovera Matteo Salvini | ' Lega troppo debole | ha

Matteo Salvini insultato da Jean Claude Juncker : 'Macerie italiane'. Reagisce : 'Incredibile e inaccettabile' : 'Insulti incredibili e inaccettabili'. Matteo Salvini Reagisce con rabbia alle parole, le ennesime, di Jean Claude Juncker sul governo italiano: 'Mi auguro che Salvini non debba mai raccogliere le ...

Il capo-ombra del Viminale si chiama Matteo. Ma non è Salvini : Mentre il vicepremier gira l’Italia, twitta e si fa i selfie, il ministero dell'Interno è governato dal suo fedelissimo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. Ecco chi è

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Matteo Salvini annuncia : la pace fiscale non sarà nella manovra : La pace fiscale “non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini.

Jamil - Vacca e 500Tony finiscono sulla pagina di Matteo Salvini (VIDEO) : Amore per la marijuana e vita veloce, ma anche vita di strada e rispetto delle diversità, sono argomenti che fanno da sempre parte della poetica di Vacca e Jamil, rapper da sempre molto vicini tra loro – Jamil è considerato il figlioccio artistico di Vacca – dei quali non è nota la fede politica, ammesso che esista. Difficile però pensare che i due possano essere in una qualche misura sostenitori delle idee politiche di Matteo Salvini, e risulta ...

Giovanni Tria travolto dalle domande sul Pil : la portavoce di Matteo Salvini - Iva Garibaldi - lo porta via : Giovanni Tria è stato trascinato via dalla portavoce di Matteo Salvini , Iva Garibaldi , mentre nella sala stampa parlamentare i giornalisti cominciavano a fare domande sul Pil.

Decreto Sicurezza - Sergio Mattarella non ha ancora firmato : scontro con Matteo Salvini sugli immigrati : Il Decreto Sicurezza, punto decisivo per Matteo Salvini , è ancora fermo al Quirinale: non è stato emanato mercoledì, così come previsto. Nella mattinata di ieri, il vicepremier leghista aveva ...

W l'Italia – Oggi e domani/ Anticipazioni 4 ottobre e ospiti : il Ministro dell'Interno Matteo Salvini : W l'Italia Oggi e domani, Anticipazioni 4 ottobre e ospiti: il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alle domande di Gerardo Greco e del pubblico.

Temptation Island Vip : Matteo Salvini con un post ammette di guardare il programma. Ecco cosa ha risposto Simona Ventura : Matteo Salvini ammette di guardare Temptation Island Vip: Ecco cosa ha detto Simona Ventura La prima edizione di Temptation Island

Matteo Salvini guarda Temptation Island/ Post su Instagram : "Tele-relax" : Chef Rubio attacca - "Disonorevole" : Matteo Salvini è un fan di Temptation Island: "Momento di tele-relax" scrive il Ministro degli Interni su Instagram e la Rete si scatena. Duro il commento di Chef Rubio: "Disonorevole"

Alessandra Ghisleri - il sondaggio con cui avverte Matteo Salvini : cosa può rovinarlo : La manovra sarà la vera 'scommessa' per il governo Lega-M5s. Alessandra Ghisleri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, illustra i risultati del suo sondaggio Euromedia research che ...

L’altra faccia di Matteo Salvini. Visto in versione papà? Eccolo insieme alla figlia Mirta : Agli sgoccioli di un’estate che sembra non voler lasciare la penisola, Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, si diverte in spiaggia insieme alla figlia Mirta. I fotografi di Novella 2000 lo hanno infatti paparazzato sulla spiaggia di Fregene, mentre faceva divertire la figlia. Matteo Salvini è infatti padre di due bambini, Mirta, quattro anni, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Giulia Martinelli, e un bambino (che va ...

Temptation Island Vip - anche Matteo Salvini si rilassa con le coppie (scoppiate) : “Finalmente tele-relax” : “E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi… momento di tele-relax con #TemptationIslandVip”. anche il vicepremier e ministro degli interni Matteo Salvini, martedì sera, era davanti allo schermo per assistere alle vicende delle coppie (scoppiate) del programma di Canale 5. Che, anche al terzo appuntamento, continua a convincere il pubblico con il 20,9 % di share ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere