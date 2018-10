Martina Sebastiani | Andrea dal Corso a Uomini e Donne? Avrei aspettato

Martina Sebastiani commenta Mara Fasone e Andrew a Uomini e Donne : Uomini e Donne: il pensiero di Martina su Andrea Dal Corso e Mara Fasone L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne con lo scopo di corteggiare Mara Fasone ha creato molto scalpore ieri in studio, e ieri sera anche la sua ex Martina Sebastiani ha voluto esprimere il suo commento riguardo al fatto. In realtà l’ex fidanzata di Temptation Island ha mostrato ai suoi fan, durante una diretta su Instagram, molta perplessità per quanto ...

Martina Sebastiani contro Mara : “Un po’ azzardato chiamare Andrew” : Martina Sebastiani contro Mara Fasone: “chiamare Andrew è stato un po’ azzardato” Andrea Dal Corso, conosciuto come Andrew il tentatore di Temptation Island, è approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Mara Fasone. Ovviamente il pubblico non può fare a meno di chiedere a Martina Sebastiani cosa ne pensa. Ricordiamo che i due, dopo […] L'articolo Martina Sebastiani contro Mara: “Un po’ azzardato chiamare ...

Andrew di Temptation e Martina Sebastiani : ecco perché si sono lasciati : Temptation Island, Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani: in che rapporti sono rimasti L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne ha spinto molti in questi giorni a chiedersi: ma perché Andrew e Martina Sebastiani si sono lasciati dopo Temptation Island? Ebbene a questa domanda, adesso, proveremo noi a rispondere, cercando di chiarire le […] L'articolo Andrew di Temptation e Martina Sebastiani: ecco perché si sono lasciati ...

Lara Zorzetto vs Martina Sebastiani/ Lite furiosa su Instagram : "Ha detto cose squallide su tutte!" : Lara Zorzetto contro Martina Sebastiani, è guerra su Instagram tra le due ex fidanzate di Temptation Island. Martina sbotta: "È falsa e mi ha usato"; Lara "Cattiveria gratuita"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Temptation Island 2018 : duro botta e risposta in diretta tra Lara Zorzetto e Martina Sebastiani : La romana sbotta sui social: "Dovresti chiedere scusa a tutte le persone a cui hai parlato male dietro".

Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta sui social : Temptation Island: Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta su Instagram Ormai da qualche giorno è esplosa la polemica che vede protagonista Lara Zorzetto di Temptation Island. Ormai sembra più che chiaro che l’amicizia tra lei e tutte le altre fidanzate che hanno partecipato al programma di Canale Cinque è terminata. Martina Sebastiani ha […] L'articolo Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta sui social ...

Martina Sebastiani : “Cos’è successo con Lara - cosa penso di Andrea a UeD” : Martina Sebastiani parla dell’allontanamento con Lara e della partecipazione di Andrea a Uomini e Donne Martina Sebastiani attraverso una diretta su Instagram risponde alle ultime curiosità dei fan. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta non ha più lo stesso rapporto di prima con Lara Zorzetto. A notarlo sono stati tanti telespettatori. Mentre le altre ragazze di […] L'articolo Martina Sebastiani: “Cos’è successo con ...

Martina Sebastiani e Andrea Preti stanno insieme? / Gesti d'amore e indizi social confermano la coppia! : Martina Sebastiani e Andrea Preti stanno insieme? Scoppia il gossip: l'attore, ex fidanzato di Claudia Gerini, e l'ex di Temptation Island sono davvero una coppia? Gli indizi(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta/ Amicizia finita dopo Uomini e donne : "Lui si è comportato male" : Il rapporto d'Amicizia che era rimasto tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta è andato distrutto dopo la partecipazione a Uomini e donne e le parole del giovane.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Martina Sebastiani furiosa chiude con Gianpaolo dopo il confronto a UeD : Martina Sebastiani di Temptation Island chiude con Gianpaolo Quarta dopo Uomini e Donne Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta di Temptation Island, dopo il confronto a Uomini e Donne, non hanno più avuto alcuna conversazione. I due sono stati protagonisti di una discussione molto particolare all’interno dello studio, dove il pubblico ha chiaramente appoggiato Gianpaolo. dopo […] L'articolo Martina Sebastiani furiosa chiude con ...

Martina Sebastiani - tra Andrew e Gianpaolo - svela : 'A 20 anni sono stata in coma' : Torna a catturare l'attenzione del pubblico l'ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, diventata nota per la partecipazione alla trasmissione estiva Temptation Island [VIDEO]. Martina Sebastiani, che ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne, sembra essere ancora divisa tra l'ex compagno, con cui ha intrapreso la propria avventura nel Reality Show condotto da Filippo Bisciglia, e l'ex tentatore Andrea Dal Corso. Con quest'ultimo, è nato ...

Temptation Island - Martina Sebastiani : "Sono stata in coma" : Un brutto incidente avuto quando era poco più che maggiorenne e che l'ha portata al coma. Martina Sebastiani racconta al Magazine di Uomini e Donne del suo passato: Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità. A 20 anni ho avuto un brutto incidente in macchina che mi ha costretta sei mesi in ospedale, dove per dieci giorni sono stata in coma. Ci ho messo ...

Gianpaolo Quarta/ Da Temptation Island 218 a Uomini e donne : la foto di Martina Sebastiani nuda... : Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani sono stati tra i conorrenti più apprezzati di Temptation Island. La loro storia non è finita e li ritroveremo protagonista a Uomini & donne. (Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:11:00 GMT)

Martina Sebastiani lancia una frecciata su Gianpaolo Quarta e Rita : Gianpaolo e Rita, Martina Sebastiani: “Per visibilità si fa tutto” Martina Sebastiani ha voluto trascorrere la sua giornata permettendo ai suoi fan di porle alcune domande sulla sua vita in seguito all’esperienza vissuta a Temptation Island e sulle novità della vicenda che l’ha vista protagonista insieme al suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta, il suo presunto attuale ragazzo Andrea Dal Corso e la tentatrice Rita ...