Marinai morirono 35 anni fa in incidente | Cassazione | “Vittime del dovere | mezzo in

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Sono “vittime del” i 37, quasi tutti di leva, morti il 18 dicembre 1983 precipitando dal viadotto sul rio Castagna, lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno vicino allo svincolo di Genova Nervi. Lo ha ribadito la, che già nel 2017 aveva affermato il diritto dei familiari delle vittime a ricevere dallo Stato l’indennizzo che spetta ai parenti di chi muore in “particolari condizioni” nello svolgimento del proprio servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione, in base a una legge del 2005 adottata in recepimento di una direttiva europea. Prima delle pronunce di legittimità, diversi giudici di merito avevano negato alle famiglie delle vittime il diritto a questa forma di risarcimento. I, partiti dalla caserma Maricentro di Aulla Lunigiana, nello spezzino, erano in viaggio premio allo stadio Delle Alpi di Torino per ...