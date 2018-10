Marco Liorni A “Italia sì” spazio a chi strilla di meno o sta zitto

Marco Liorni con Italia Sì dà voce alla gente comune : ... volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare e a un gruppo di 'saggi' del mondo dello spettacolo: Rita ...

Italia Sì - Marco Liorni : la parodia di Coruzzi e i complimenti di Amadeus : Italia Sì di Marco Liorni: la canzone di Mauro Coruzzi spopola in rete Domani pomeriggio su Rai1 avrà inizio il terzo appuntamento con Italia Sì, condotto e ideato da Marco Liorni. Non più conduttore de La vita in diretta (i telespettatori continuano a rimpiangerlo), Marco Liorni ha esordito alla guida di un programma ideato da lui stesso e che pone al centro dell’attenzione la gente comune che ogni mattina si sveglia per affrontare una ...

Marco LIORNI/ Padrone di casa a "Italia sì" dopo l'addio a La Vita in Diretta (I Soliti Ignoti) : MARCO LIORNI ospite a "I Soliti Ignoti": è ripartita la stagione televisiva del conduttore con "Italia sì", dopo il discussio addio a "La Vita in Diretta"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Italia sì - chi deve fare molta attenzione a Marco Liorni : la bomba di Maurizio Costanzo : È ripresa la contrapposizione, il sabato pomeriggio, tra Verissimo su Canale 5 e il nuovo programma Italia Sì con Marco Liorni , su Rai 1. È una sfida divertente, e vedremo come andrà a finire, anche ...

Italia sì/ Anticipazioni e ospiti del programma di Marco Liorni : boom di ascolti per la prima puntata e... : Marco Liorni, Rita dalla Chiesa, Platinette ed Elena Santarelli tornano in onda oggi con la seconda puntata Italia Sì nuovi temi e ospiti dopo il boom di ascolti(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Marco Liorni - lo strazio per la figlia Viola : 'Era all'asilo - stava per morire. Poi...'. Come si salva la vita : C'è un episodio spaventoso per Marco Liorni rimasto vivo nei ricordi dei primi anni di sua figlia Viola. Tempo fa la bimba ha rischiato di morire per soffocamento, Come era già accaduto a un bimbo all'...

“Ha rischiato di morire”. Marco Liorni a cuore aperto racconta il dramma della figlia : Un racconto atroce quello di Marco Liorni sulla sua bambina e che parte da un episodio ancor più terribile: “Qualche anno fa un bambino morì all’Ikea soffocato mangiando un hot dog. La cugina di mia moglie Giovanna era lì mentre accadde quell’episodio, poi riportato da tutti i giornali”. Il fatto è stato raccontato dal conduttore, ora sugli schermi Rai con “Italia Si” e ha avuto come protagonista la figlia Viola. La piccola stava ...

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia che ha rischiato di soffocare. Leggi l’intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

Il dramma di Marco Liorni : “Mia figlia ha rischiato di soffocare” : Marco Liorni racconta per la prima volta il suo dramma, svelando che la figlia Viola ha rischiato di morire. Dopo l’addio a La Vita in Diretta, il conduttore è tornato in tv al timone di Italia Sì, un nuovo programma con un cast d’eccezione, formato da Platinette, Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa. Intervistato da Panorama, Liorni ha svelato un dramma vissuto qualche tempo fa quando all’asilo sua figlia rischiò di soffocare, ...

Mara Venier e Marco Liorni accendono il fine settimana di Rai1 : Eh già, siamo ancora qua, intona Vasco Rossi all'inizio della nuova Domenica in targata Mara Venier e ad essere ancora qua non è solo Mara, vincitrice nella gara degli ascolti con la Barbara D'Urso di Domenica live, ma anche, più sommessamente, come nel suo stile, di Marco Liorni, che con il suo format Italia si, ha dapprima avvicinato e fatto calare la curva di Verissimo, per poi superarla sul finale. prosegui la letturaMara Venier e ...

Marco Liorni a cuore aperto : "Mia figlia rischiò di soffocare" : Il conduttore di 'Italia Sì' racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore Viola: "Salvata da una mestra"

Marco Liorni : ‘Mia figlia Viola rischiò di soffocare’ : Marco Liorni ha appena esordito su Rai1 con Italia Sì, il nuovo programma in onda ogni sabato alle 16.45. Una nuova sfida dopo il suo allontanamento (non condiviso da gran parte del pubblico) da La vita in diretta, dove è stato rimpiazzato da Tiberio Timperi, che sta avendo non pochi problemi con la collega Francesca Fialdini. Intervistato da Panorama.it, Liorni ha raccontato un episodio privato che ha messo a dura prova lui e la sua famiglia. ...

Italia Sì - Marco Liorni sorpreso dalla telefonata in diretta di Maria Grazia Cucinotta al marito : lacrime : La telefonata non prevista di Maria Grazia Cucinotta a Italia Sì dà 'pepe' alla prima puntata dello show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni . Ospite in studio c'è il marito dell'...

Italia Sì : Marco Liorni raddoppia lo share di Rai1 : Italia Sì: Liorni porta la curva di share dall’8 al 15% Appena cinque minuti dopo l’inizio di un nuovo programma televisivo i leoni da tastiera e gli improvvisati critici televisivi danno fuoco alle polveri, distruggendolo fin dalle fondamenta con critiche feroci e spesso esagerate. E’ successo alla nuova Prova del Cuoco di Elisa Isoardi (che non piace nemmeno agli ex cuochi di Antonella Clerici), a Vieni da me di Caterina ...