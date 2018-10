Marco e Beatrice | parla il papà di Alessandro | “Geloso? All’inizio accusi il colpo”

Alessandra Amoroso incontra Marco e Beatrice : la dedica della cantante : L’augurio di Alessandra Amoroso per Marco e Beatrice di Uomini e Donne Alessandra Amoroso ha incontrato Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne. Complice un viaggio in treno la cantante ha finalmente conosciuto la coppia nata grazie a Maria De Filippi. L’interprete pugliese ha condiviso un tenero scatto sui social network, dove compaiono […] L'articolo Alessandra Amoroso incontra Marco e Beatrice: la dedica della ...