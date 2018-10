Marco Bocci e Laura Chiatti La foto su Instagram fa innamorare tutti | i complimenti di

Marco Bocci e Laura Chiatti : le parole di Beatrice Valli di Uomini e Donne : Le tenere parole della Valli per Bocci-Chiatti Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, commenta una foto pubblicata sul profilo Instagram di Laura Chiatti. L’immagine raffigura l’allegra e felice famiglia che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno formato assieme ai loro due splendidi bambini, Enea e Pablo. La Valli, attuale compagna dell’ex tronista Marco […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti: le parole ...

Solo 2 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica con Marco Bocci : Solo 2 dove vedere. Torna su Canale 5 con la seconda stagione la fiction con Marco Bocci da venerdì 5 ottobre 2018. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #Solo Solo 2 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica con Marco Bocci La fiction Solo 2 va in onda il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal ...

Cast e personaggi di Solo 2 : Marco Bocci torna su Canale 5 per una nuova missione? Anticipazioni 5 ottobre : Dalla new entry Ivana Lotito al ritorno di Peppino Mazzotta, Cast e personaggi di Solo 2 sono pronti a riprendere il loro posto nel prime time di Canale 5 nella difficile serata del venerdì sera. Mediaset è un po' in crisi nel settore fiction ma ha intenzione di fare grandi cose in futuro puntando su Infinity e sulla produzione ma, intanto, spera di portare a casa importanti risultati grazie a Marco Bocci, ma sarà davvero così? Lo scontro con ...

Canale 5 - Marco Bocci torna con "Solo 2" : anticipazioni : Appuntamento ogni venerdì a partire dal 5 ottobre in prima serata con la seconda stagione della fortunata fiction Taodue

Solo 2 : Marco Bocci ancora infiltrato ribelle per Canale 5 : Solo 2 - Marco Bocci Marco Bocci è pronto a tornare su Canale 5 con la seconda stagione di Solo, la fiction poliziesca di Taodue che due anni fa lo ha visto protagonista assoluto. Quattro nuove puntate, dirette da Stefano Mordini, che debutteranno venerdì 5 settembre in prima serata e vedranno nuovamente al centro della scena Marco Pagani, il poliziotto infiltrato che, suo malgrado, ormai ha fatto della ‘ndrangheta la propria ...

Francesco Arca : "Io - Irene Capuano - Laura Chiatti - Marco Bocci ci vogliamo bene" : Francesco Arca, per la prima volta, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato perché, nel lontano 2005, all'apice del successo grazie ad 'Uomini e Donne' ha deciso di lasciare Milano per ritornare nella propria Siena, e senza non poche difficoltà, si è messo a studiare seriamente per affermarsi nel mondo dello spettacolo: Ho pagato lo scotto di aver cambiato percorso, ho fatto molta più fatica per ...

Marco Bocci racconta la malattia : «Un herpes dalle labbra mi è arrivato al cervello» : Marco Bocci, la sua malattia è cominciata con un herpes alle labbra. Un disturbo comune, che per Marco Bocci si è trasformato in un incubo: l'herpes è arrivato dalla bocca al...

Marco Bocci dopo Solo 2 lascia la recitazione per diventare regista? : Solo 2 dal 5 ottobre su Canale5: il nuovo progetto di Marco Bocci Venerdì 5 ottobre debutta in prima serata su Canale5 la seconda stagione di Solo, la fiction con Marco Bocci in cui l’attore veste i panni di un infiltrato in una famiglia mafiosa. Marco Bocci, presente ieri sera al Wired Next Fest a Firenze per festeggiare il decennale di Romanzo Criminale-La serie in cui interpretava il ruolo del Commissario Scialoja, ha rivelato che ...

Marco Bocci : 'Nessuna conseguenza per l'herpes. Mia moglie Laura mi ha commosso' : Marco Bocci e l' herpes al cervello. L'attore ha raccontato a Verissimo del problema di salute che lo avrebbe colpito nei mesi scorsi. 'È stato un semplice herpes - spiega - che dalle labbra è andato ...