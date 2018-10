Marano di Napoli | rubavano auto per tagliarle e rivenderle

Marano - 15enne picchia mamma e sorella per soldi : arrestato/ Ultime notizie Napoli - era già stato denunciato : Marano, 15enne picchia mamma e sorella per soldi: arrestato. Ultime notizie Napoli, lesioni per le due donne: il ragazzo era già stato denunciato in passato(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:07:00 GMT)

Napoli - arrestati i complici dell'assassino di un gioielliere di Marano : I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Giugliano nel napoletano hanno arrestato ieri mattina [VIDEO] tre persone, due uomini e una donna residenti in provincia di Napoli, per complicita' in omicidio e rapina. Si tratta di Michele Battimolo di 31 anni, residente a Quarto, di Santolo Chianese e di Maria Russo rispettivamente di 34 e 31 anni, entrambi incensurati, di Marano. I tre sono accusati di aver partecipato all'omicidio di ...