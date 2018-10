: Semplicemente la manovra Lega 5 Stelle era una lista di desideri come chi compra il biglietto del Gratta e Vinci e… - riotta : Semplicemente la manovra Lega 5 Stelle era una lista di desideri come chi compra il biglietto del Gratta e Vinci e… - vittoriozucconi : Guardate come Conte l' Uomo di Latta, Giggino il Leone Codardo e Salvini lo Spaventapasseri scappano. La manovra de… - Agenzia_Ansa : #Manovra, Lettera di #Tria all'Ue: 'Auspico dialogo'. Deficit 2019 a 2,4% e Pil 1,5% -

"Lenon sono.Ovviamente aumenta il deficit e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, ma i deficit fanno parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi".Così il ministro dell'Economia, al Tg1. "Abbiamo impedito unarestrittiva e spinto per una moderatamente espansiva", aggiunge. Spiegheremo ai partner europei le scelte e "apriremo un dialogo su come andare avanti", afferma, che si dice "ottimista".(Di venerdì 5 ottobre 2018)