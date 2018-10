Manovra - Tria : preoccupazioni non fondate : ... ma i deficit fanno parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi".Così il ministro dell'Economia Tria, al Tg1. "Abbiamo impedito una Manovra restrittiva e spinto per una ...

Manovra - Tria : preoccupazioni non fondate : 20.40 "Le preoccupazioni non sono fondate.Ovviamente aumenta il deficit e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, ma i deficit fanno parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi".Così il ministro dell'Economia Tria, al Tg1. "Abbiamo impedito una Manovra restrittiva e spinto per una moderatamente espansiva", aggiunge. Spiegheremo ai partner europei le scelte e "apriremo un dialogo su come ...

Manovra : Tria - preoccupazioni Ue non sono fondate : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Tuttavia, prosegue, 'il deficit fa parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi e quindi non sono preoccupato perch ...

DEF - DUELLO M5S-LEGA SUI FONDI ALLA Manovra/ Ultime notizie - Tria : “spread giù dopo approvazione Legge” : Def alle Camere, tutte le Ultime notizie sulla MANOVRA: sfida Lega-M5s sui FONDI, 9 miliardi per Reddito cittadinanza e 7 per Quota 100-Fornero. Tria, "spingiamo su la crescita"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:46:00 GMT)

Manovra - Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : 'Una Manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

Tria : 'Una Manovra responsabile e coraggiosa' : Confido che quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia', ha affermato il presidente del Consiglio ...

Manovra alle Camere - Tria scrive all'Europa : "Ora si apre la fase di confronto con la Commissione Europea, che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del Governo delineata dalla Manovra", scrive il ministro dell'Economia. ...

Manovra - Tria prova a rassicurare l’Europa : «Garantita la stabilità» : Il vicepremier raffredda gli entusiasmi di Di Maio, che aveva parlato di dieci miliardi. “Puntiamo a un’Italia in cui il pil cresce del 2,5”

Manovra - Martina : 'Giudizio del Pd su Tria totalmente negativo' : "Sul ministro Tria il giudizio è totalmente negativo". Lo ha detto il segretario dem, Maurizio Martina, illustrando la contro-Manovra del Pd. "Di fronte a un ministro che non riesce a stabilire un ...

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra - lettera di Tria all'Ue : 'Auspico dialogo aperto. Il governo è compatto' : La Manovra garantirà la "stabilità complessiva del sistema" . Ad assicurarlo, in una lettera alla commissione Ue, il ministro dell'Economia Giovanni Tria che invita l'Ue a tenere un "dialogo aperto" con il governo che - assicura - è "compatto" su una Manovra "coraggiosa e responsabile". Ma, in attesa dell'arrivo delle carte in ...

Manovra - lettera Tria a Ue : "Auspico dialogo aperto"/ Ultime notizie deficit/Pil : Berlusconi - "è rischiosa" : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Manovra - TRIA SCRIVE A COMMISSIONE UE/ “Pil nel 2019 a +1 - 5% - anni successivi a 1 - 6 e 1 - 4%” : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla MANOVRA italiana? Si va ad elezioni anticipate". La COMMISSIONE Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coraggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere