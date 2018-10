Manovra | Tria | preoccupazioni infondate sul deficit

Manovra - Tria : preoccupazioni non fondate : ... ma i deficit fanno parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi".Così il ministro dell'Economia Tria , al Tg1. "Abbiamo impedito una Manovra restrittiva e spinto per una ...

Manovra - Tria : preoccupazioni non fondate : 20.40 "Le preoccupazioni non sono fondate.Ovviamente aumenta il deficit e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, ma i deficit fanno parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi".Così il ministro dell'Economia Tria, al Tg1. "Abbiamo impedito una Manovra restrittiva e spinto per una moderatamente espansiva", aggiunge. Spiegheremo ai partner europei le scelte e "apriremo un dialogo su come ...