Manovra | Tria | ' Con l' Ue dialogheremo'

Tria : 'Una Manovra responsabile e coraggiosa' : Confido che quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia', ha affermato il presidente del Consiglio ...

Manovra - Tria prova a rassicurare l’Europa : «Garantita la stabilità» : Il vicepremier raffredda gli entusiasmi di Di Maio, che aveva parlato di dieci miliardi. “Puntiamo a un’Italia in cui il pil cresce del 2,5”

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra - lettera di Tria all'Ue : 'Auspico dialogo aperto. Il governo è compatto' : La Manovra garantirà la "stabilità complessiva del sistema" . Ad assicurarlo, in una lettera alla commissione Ue, il ministro dell'Economia Giovanni Tria che invita l'Ue a tenere un "dialogo aperto" con il governo che - assicura - è "compatto" su una Manovra "coraggiosa e responsabile". Ma, in attesa dell'arrivo delle carte in ...

Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coraggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere

Manovra - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Tria prova a rassicurare l’Europa sulla Manovra : “Garantita la stabilità”. E dà i numeri della crescita : Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce che «come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assic...

Manovra - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...