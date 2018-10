Manovra | Salvini | “Non temo giudizio di Bruxelles Juncker e Moscovici hanno rovinato

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'Si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Matteo Salvini annuncia : la pace fiscale non sarà nella Manovra : La pace fiscale “non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini.

Manovra - Di Maio e Salvini : 'Fatto il possibile - se arriva la bocciatura Ue si vota' : di Alberto Gentili 'Stiamo mostrando coraggio, soprattutto per il 2019'. Questa frase, quasi sussurrata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa insolitamente sobria, decisamente breve, domande ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Salvini e Di Maio “bocciatura Ue a Manovra? Subito elezioni”/ Commissione Europea smentisce lettera già pronta : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Manovra - scontro di cifre in maggioranza. Salvini : “Al reddito 8 miliardi”. M5s : “Si è confuso”. Lega : “Loro usano simulazioni” : Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. No otto, forse nove. Sulle cifre della Manovra e in particolare per le misure più care ai due vicepremier, al termine del vertice a Palazzo Chigi (con il ritocco alla Nota di aggiornamento al Def che lascia il deficit/pil al 2,4% per il solo 2019) sembra scatenarsi una guerra di cifre. All’agenzia AdnKronos, per esempio, viene allungata una tabella che attribuisce 5,2 miliardi nel 2019 alla ...

Manovra - Di Maio smentisce Salvini : "10 miliardi per il reddito di cittadinanza" : 10.30 - A tempo record è arrivata la replica di Luigi Di Maio, che ha voluto correggere Salvini sulle cifre illustrate stamattina a Radio Anch'io. Il Ministro Del Lavoro ha precisato che i fondi per il reddito di cittadinanza saranno proprio 10 miliardi di euro, esattamente come da lui annunciato ieri sera.Direi che sono dieci. Nella Manovra ci sono 20 miliardi: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la legge Fornero, 2 per la ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una Manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...